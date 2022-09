Wilson vai levar água potável e ampliar rede de distribuição em São Gabriel da Cachoeira

Redação AM POST

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas, Wilson Lima, reafirmou na noite de ontem, 15 de setembro, o compromisso de ampliar o sistema de abastecimento de água em São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus). Em comício na cidade, ele disse que as obras começam em cerca de 20 dias.

Wilson também destacou avanços do seu governo no município, como a pavimentação de ruas e estradas, a implantação de uma cozinha popular Prato Cheio, e o pagamento do Auxilio Estadual permanente para 2.798 famílias da cidade.

Em São Gabriel, o governador realizou uma carreata, visitou os moradores durante uma caminhada e encerrou a agenda em um comício.

Para as obras da nova Estação de Tratamento de Água (ETA), Wilson vai investir R$ 8 milhões, contemplando serviços como revitalização da balsa de captação; reforma da estação de bombeamento; reforma e adequação da casa de química; manutenção de prevenção das bombas; e ampliação do laboratório.

Wilson vai levar água potável para 6 mil famílias de São Gabriel da Cachoeira. Hoje, a água não é tratada e o sistema está sucateado, resultado de 20 anos sem investimentos. Em um novo mandato, em 2023, ele se comprometeu em ampliar a rede de distribuição.

“Eu estou vindo aqui reassumir compromissos que eu tenho com o povo de São Gabriel da Cachoeira. E a gente tem feito entregas importante como é o caso da recuperação do sistema viário de São Gabriel da Cachoeira. As máquinas vão continuar, o trabalho vai continuar porque São Gabriel merece respeito”, disse o governador.

Energia solar

Wilson está levando energia elétrica para 61 comunidades indígenas com a instalação de 100 kits de painéis solares. Os equipamentos estão sendo instalados, sendo oito no Rio Japu, 17 no Rio Papuri e 14 no Rio Vaupes. O investimento é de R$ 2,5 milhões.

Alojamento para indígenas

Em outubro de 2021, Wilson entregou a reforma do alojamento de trânsito indígena de 426 metros quadrados, com investimento de R$ 971 mil. Agora, ele está construindo o alojamento Ya-Mirim no quilômetro 85 da BR-307. O investimento é de R$ 998 mil e previsão de entrega é para novembro deste ano.

Mais obras

Os investimentos da gestão de Wilson na infraestrutura de São Gabriel da Cachoeira ultrapassam R$ 32 milhões. Parte do sistema viário foi pavimentado e está em andamento melhorias em outras 54 ruas. Já foi executado 35% do planejado.

Para incentivar a prática esportiva, está em construção o complexo de esporte e lazer do bairro do Areal. Wilson já entregou a quadra poliesportiva.

O candidato também vai modernizar a iluminação pública da sede do município. Os equipamentos para instalação do LED embarcam nessa semana e a instalação começa ainda neste mês.

Saúde

Na saúde, a gestão de Wilson investiu R$ 31 milhões para o pagamento de recursos humanos do Hospital Regional de São Gabriel da Cachoeira, medicamentos e insumos. Também foram levados para a cidade médicos especialistas e contratados serviços médicos para realização de jornadas cirúrgicas.