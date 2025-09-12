Workshop Inova Coari impulsiona comunicação pública com modernização, capacitação e troca de experiências

Notícias do Amazonas – Foram três dias de intensa imersão em conhecimento, inovação e integração no Workshop de Comunicação Inova Coari, realizado entre os dias 10 e 12 de setembro no Auditório da Secretaria de Obras. O evento se consolidou como um marco na comunicação pública do município, reunindo profissionais de comunicação, assessores e influenciadores digitais em torno de um objetivo comum: fortalecer a forma como a gestão se relaciona com a população.

Promovido pela Prefeitura de Coari, o encontro trouxe palestrantes de peso, como o cientista político Jack Serafim, CEO da Micser Publicidade; a jornalista Roberta Bindá, diretora de Comunicação da Câmara Municipal de Manaus; a assessora Dayse Bezerra, CEO da Meir Mídia Produções; e o designer gráfico Bernard D’Almeida, especialista em conteúdo visual. Cada um contribuiu com experiências práticas e reflexões sobre os novos caminhos da comunicação em tempos digitais.

Durante as palestras e oficinas, os participantes tiveram contato com temas como estratégias para mídias sociais, jornalismo institucional, assessoria de comunicação e design aplicado à produção de conteúdo. O formato dinâmico do evento garantiu que os aprendizados fossem absorvidos de forma prática e imediatamente aplicáveis ao dia a dia profissional.

O encerramento foi marcado pela premiação de melhor reels e melhor release, uma forma simbólica de valorizar a criatividade e o empenho dos participantes. Os troféus reforçaram a importância de reconhecer e estimular os talentos locais na área de comunicação.

Para o prefeito Adail Pinheiro, o workshop é um divisor de águas na forma como o município encara a comunicação institucional.

— “A comunicação é uma ponte que ninguém destrói. Municípios, estados e países só alcançam pleno progresso quando se comunicam de forma eficiente. O Inova Coari foi extremamente rico em aprendizado e troca de experiências, e vamos realizar outros encontros para que Coari se torne referência em inovação na comunicação pública”, declarou.

Além da gestão municipal, representantes de outras instituições também destacaram os impactos positivos. O assessor da Câmara Municipal, Iane Freitas, enfatizou que o evento é um avanço para o legislativo: “Conhecer novas técnicas de interação fortalece a transparência e aproxima a Câmara da população”.

Na visão dos influenciadores digitais locais, o workshop também foi um marco. Eliz Cavalcante ressaltou a importância da capacitação para quem atua diretamente nas redes sociais.

— “Todo o aprendizado adquirido já está sendo colocado em prática. É gratificante participar de um momento que marca a história da comunicação em Coari”, destacou.

Entre os aprendizados mais práticos, chamou atenção o conteúdo apresentado por Jack Serafim e Bernard D’Almeida, voltado para enquadramento de vídeos e técnicas de impacto visual. Para Sabrina Praia, assessora da Secretaria de Assistência Social, esses ensinamentos terão reflexo imediato no trabalho cotidiano: “Foi algo que agregou muito e já fará diferença na produção de conteúdo institucional”.

O Inova Coari reforça o compromisso da atual gestão em promover transparência, capacitação e inovação. Ao integrar profissionais de diferentes áreas e estimular a troca de experiências, o workshop deixa um legado que vai além do aprendizado: fortalece a relação entre poder público e sociedade, aproximando ainda mais a administração da realidade dos cidadãos.