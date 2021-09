Yamaha anuncia que irá suspender produção de motos e motores no Polo Industrial de Manaus

Redação AM POST*

A produção de motocicletas e motores de popa da fábrica da Yamaha Motor do Brasil, em Manaus, será paralisada entre os dias 9 a 24 de setembro. A empresa alegou problemas com cenário logístico internacional pelos efeitos da variante Delta do coronavírus na Ásia.

Segundo a nota oficial, a decisão considera a situação adversa na cadeia de suprimentos decorrente da crise de abastecimento causada pelos efeitos da pandemia do coronavírus, e visa adequar o fluxo de recebimento de insumos.

Esta é segunda vez que a fábrica para pelos mesmos motivos. Entre 3 a 12 de maio a Yamaha parou as atividades pelos mesmos motivos.

A multinacional informa que os colaboradores que atuam nas linhas afetadas serão colocados em férias coletivas.

Esta não será a primeira paralisação da fábrica da empresa em Manaus devido ao coronavírus em 2021. Durante o mês de maio, a empresa paralisou a produção de motocicletas entre os dias 3 e 12 daquele mês. À época, os funcionários também tiveram férias coletivas, no entanto, diferente de agora, a produção de motores de popa não fora afetada.

Confira a nota da íntegra:

Considerando a situação adversa do cenário logístico internacional, causada pelos efeitos da pandemia pela variante delta do Coronavírus na Ásia, e visando ajustar o fluxo do recebimento de insumos, o Grupo Yamaha suspenderá as atividades em algumas de suas linhas de produção de motocicletas e motores de popa, no período de 09 a 24 de setembro. Nas linhas afetadas, os colaboradores estarão em férias coletivas.

Continua depois da Publicidade

Parte da produção, assim como as demais atividades operacionais das empresas do Grupo Yamaha do Brasil, permanecerão em regular atividade durante esse período.