Yamaha participa de exposição na Suframa

Dois dos mais representativos lançamentos do mercado de motocicletas do ano de 2020, o sport premium scooter XMAX ABS e a MT-03 ABS 2021, juntamente com o motor de popa F40FEHD, da Yamaha, poderão ser conferidos gratuitamente na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) nesta quarta (2) e quinta-feira (3), a partir das 13h até as 17h.

O evento é realizado pela Suframa, em parceria com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) e integra as atividades que a Autarquia vem organizando ao longo da semana em razão da realização da 295ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa (CAS), na próxima quinta-feira.

De acordo com a Suframa, a exposição será importante para mostrar à população, aos conselheiros do CAS e, também, a representantes do Conselho da Amazônia que estarão em Manaus por conta da reunião ordinária, que o PIM conseguiu se adequar à realidade da pandemia do novo coronavírus.

O evento seguirá todas as medidas preventivas de segurança em relação ao coronavírus, como o uso de máscaras durante todo o período de visitação, aferição da temperatura dos visitantes na entrada do prédio, disponibilização de álcool gel 70% para higienização das mãos e monitoramento do número de pessoas dentro da exposição para evitar eventuais aglomerações.

Conforme dados dos indicadores de desempenho do PIM, de janeiro a agosto de 2020, mesmo com o cenário da pandemia da Covid-19, as empresas de Duas Rodas faturaram R$ 8,7 bilhões – sendo o terceiro maior segmento do Polo – e produziram 590.217 unidades de motocicletas, além de 375.899 bicicletas, inclusive elétricas.

O polo de Duas Rodas instalado no PIM é o único do País e o maior da América Latina, tanto em termos de quantidade de empresas quanto em termos de produção. O setor também possui o mais elevado índice de adensamento de cadeia produtiva da Zona Franca de Manaus, com índices de regionalização e nacionalização de insumos. O polo é constituído por cerca de 70 empresas, entre fabricantes de bens finais e de componentes, partes e peças.

Os produtos da Yamaha em exposição são o scotter XMAX ABS, a MT-03 e o motor de popa da linha portátil F40.

XMAX ABS

O scoorter, lançado no Salão Duas Rodas 2019, e à venda nas concessionárias a partir de abril de 2020, é o mais completo de sua categoria.

Sofisticado, arrojado e moderno, o design do XMAX ABS carrega o DNA premium da MAX Series. Em seu lançamento na Europa ganhou dois dos maiores prêmios de design: O Red Dot Design Awards, na categoria Design de Produto, e o iF Design Award, atribuído pela iF International Forum Design.

MT-03 ABS

A MT-03 chegou completando a família Master of Toque em 2016, juntando-se à MT-09 Tracer, MT-09 e MT-07.

É uma street fighter para todos os dias, com sua ótima posição de pilotagem, complementada pelas 7 regulagens de pré-carga na mola e a nova suspensão dianteira invertida. O conceito “Touro de Aço” foi a inspiração da nova MT-03 para trazer robustez ao novo tanque e entradas de ar, que somados ao novo farol em LED dão sensação de velocidade, agilidade e leveza, características que conquistaram o mundo e o Brasil, e fizeram da MT-03 a líder absoluta do segmento desde seu lançamento

F40HP

O motor de 40 HP faz parte da linha portátil da Yamaha, formada pelos motores de popa 2 tempos, atendendo as principais demandas do mercado.

Possui 5 anos de garantia – sem limites de horas de uso e sem custos adicionais utilizados para uso lazer*, ou seja, sem finalidades profissionais. Para uso profissional, é oferecido um 1 ano de garantia, limitado a 600 horas.

Além dos rígidos controles de qualidade, o modelo 40HP é produzido em Manaus e tropicalizado, ou seja, o motor foi desenvolvido e planejado para as condições nacionais, o que significa uma produção com componentes exclusivos para as condições brasileiras de utilização, inclusive para a nossa gasolina, que diferente de outros países, possui uma mistura de até 27% de etanol.

MAIS SOBRE A YAMAHA BRASIL

Há 64 anos, a Yamaha é conhecida mundialmente pelo ronco de seus motores, mas foi fabricando instrumentos musicais que começou suas atividades, em 1887. O logotipo, com os três diapasões sobrepostos deixa clara essa origem, simbolizando ritmo, harmonia e melodia.

A Yamaha Motor Company surgiu no Japão em 1955, quando a empresa passou a fabricar motocicletas, lançando a YA-1, a famosa Libélula, que já em sua primeira competição faturou as três primeiras colocações na desafiadora corrida de subida de montanha Asama Race.

No Brasil, a Yamaha se estabeleceu em 1970, sendo a primeira fabricante de motocicletas a se instalar efetivamente no País. Em outubro de 1974 passou a produzir em Guarulhos, São Paulo, tendo como primeiro modelo nacional, a Yamaha RD 50, eternamente lembrada como “cinquentinha”. Em 1985 inaugurou em Manaus, Amazonas, uma segunda unidade fabril, hoje a única, a Yamaha Motor da Amazônia Ltda.

Atualmente são 26 modelos de motocicletas comercializados no Brasil, 8 modelos WaveRunner (veículos aquáticos), 32 modelos de motores de popa e uma Rede com cerca de 370 concessionárias e pontos de venda autorizados e capacitados no atendimento e serviços com qualidade.

O Grupo Yamaha Motor no Brasil exporta para países como Estados Unidos, Canadá, Japão, Oceania e para o Mercosul e Europa. Mais que tecnologia e máquinas, o que diferencia a Yamaha são as pessoas e sua paixão pelo que fazem, todas com um único objetivo: o de gerar Kando através de seus produtos e as experiências que eles proporcionam.

Kando, em japonês significa o estado de espírito de uma pessoa ao se deparar com algo extraordinário o suficiente para gerar encantamento a ponto de fazê-la suspirar de satisfação. E é para arrancar suspiros assim que trabalhamos cada vez mais e melhor.