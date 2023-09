Yara Lins é favorita para vencer eleição para presidência do TCE-AM

Amazonas – Nos próximos dias, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) vivenciará um momento crucial em sua história, com a eleição para a presidência se aproximando. Entre os candidatos, destaca-se Yara Lins, atual vice-presidente do tribunal, que conta com mais de 40 anos de serviço público.

Yara Lins tem conquistado o apoio de figuras respeitadas do TCE-AM, como os conselheiros Josué Neto, Luís Fabian e Júlio Pinheiro. Essa aliança de membros influentes indica um forte respaldo interno à liderança da candidata. A sua trajetória e experiência no serviço público têm sido consideradas como fatores positivos para a sua candidatura.

O processo eleitoral da presidência do TCE-AM ganhou uma dose extra de emoção devido às mudanças sancionadas pelo governador Wilson Lima. Uma das alterações mais significativas foi a extinção do critério de antiguidade para assumir o cargo. Essa medida inédita proporciona uma maior abertura para a ascensão de novas lideranças.

Entre os nomes cotados para concorrerem ao cargo, Yara Lins tem se destacado pela sua trajetória. Em 2017, ela fez história ao se tornar a primeira mulher a presidir o TCE-AM, uma instituição que, em mais de seis décadas, só havia sido comandada por homens. Durante o seu mandato, Yara introduziu reformas significativas que aumentaram a eficiência do tribunal e o tornaram mais acessível à população do Amazonas.

Liderança progressista e quebra de paradigmas

A liderança de Yara Lins trouxe novas perspectivas para o TCE-AM, permitindo que a instituição crescesse e se desenvolvesse em direção a um futuro mais progressista. Sua gestão foi marcada por um compromisso inabalável com a transparência e a eficácia na gestão pública. Além disso, a presidência de Yara serviu de exemplo para que mais mulheres possam assumir cargos de liderança, quebrando paradigmas e promovendo a participação feminina na política.

Eleições marcadas

As eleições para a presidência do TCE-AM estão agendadas para o dia 3 de outubro. Esse momento será decisivo para definir a nova liderança da instituição e as perspectivas de gestão nos próximos anos.

A candidatura de Yara Lins, apoiada por uma coalizão influente de membros do TCE-AM, representa não apenas a continuidade de uma gestão marcada pela inovação e eficiência, mas também um marco na luta pela igualdade de gênero e pela valorização do papel das mulheres na política e na administração pública.

Sua trajetória de mais de 40 anos de serviços públicos, aliada à liderança progressista demonstrada durante o seu mandato como primeira mulher a presidir o tribunal, fazem dela uma candidata forte e capaz de promover avanços e mudanças positivas na instituição. As eleições, marcadas para o dia 3 de outubro, serão um importante marco para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e para o fortalecimento da participação feminina na política e na administração pública.