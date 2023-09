Zé Vaqueiro será a atração do aniversário de Parintins no Amazonas

O cantor Zé Vaqueiro foi anunciado como a atração principal da Festa de aniversário de Parintins, no Amazonas. O anúncio foi feito na manhã deste sábado (23) pelo prefeito do município, Bi Garcia. A ilha tupinambarana festeja 171 anos no dia 15 de outubro.

O evento deve acontecer no Bumbódromo da cidade e vai contar com o apoio do Governo do Estado. Artistas locais também irão participar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

‘*Me perguntaram se é verdade que o Zé Vaqueiro estará na cidade. É sim, ele será a grande atração da nossa festa”, destacou Garcia.

Zé Vaqueiro tem conquistado seu lugar no hall dos maiores nomes da cena musical brasileira atual. Com sucessos românticos, o artista é uma das sensações de quem gosta da pisadinha, forró feito no teclado. Entre os hits famosos “Mel Mel” e “Volta comigo bebê”.