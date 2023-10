Amazônia – O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou nesta terça-feira, 3, em religar usinas termelétricas por causa da estiagem na Amazônia. Ele destacou que a usina hidrelétrica de Santo Antônio teve que ser desativada por conta da escassez de água na região.

De acordo com Alckmin, essa medida seria uma precaução para garantir a segurança energética de cidades como Rio Branco e Porto Velho. O ministro afirmou que já foi armazenado combustível suficiente para operar as termelétricas – a energia gerada por essas usinas tem um custo mais elevado do que a energia das hidrelétricas.

Alckmin deu as declarações depois de reunião com ministros na sede do ministério. Participaram do encontro os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Marina Silva (Meio Ambiente), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), José Múcio Monteiro (Defesa), Renan Filho (Transportes) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas).

