Operação Poraquê destrói mais de 100 dragas de garimpo ilegal na Tríplice Fronteira

Amazônia – A Operação Poraquê que está sendo deflagrada por órgãos integrados como o IBAMA, ICMBio,FUNAI, DSEI, 5ª Delegacia Regional de Tefé e o CENSIPAM na Tríplice Fronteira realizou a maior neutralização de dragas de toda a área de responsabilidade do Comando Militar da Amazônia. Já foram mais de 100 dragas, destruídas causando um prejuízo de R$ 177 milhões aos criminosos.

Segundo o Exército Brasileiro, essa destruição preservou mais de 300 hectares de floresta

e impediu que cerca de 100 kg de mercúrio fossem lançados nas águas. Além disso, 121 mil

litros de óleo diesel, que alimentavam as embarcações clandestinas, foram destruídos.

Durante as diligências, várias

comunidades indígenas e ribeirinhas isoladas foram atendidas por médicos especialistas,

totalizando mais de mil atendimentos.

Palestras educativas sobre os

cuidados com a higiene bucal foram ofertadas as crianças que também se divertiram com as revistas do “Recrutinha”.

Garimpo ilegal

As regiões afetadas pelo garimpo ilegal têm sofrido graves prejuízos ambientais. A atividade atinge principalmente as comunidades indígenas e ribeirinhas. A união dos órgãos envolvidos na operação fortalece a presença das autoridades na fronteira, preserva o meio ambiente e integra populações da Amazônia.

*Redação AM POST