Seca histórica do AM é sinal de que nossos dias estão contados, diz vice-governador do Rio

O vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha, que também é secretário de Ambiente e Sustentabilidade, fez um alerta preocupante durante a 8ª Conferência Cidades Verdes. O político afirmou que a seca histórica que assola o Amazonas é um sinal do fim do mundo e deve servir como um alerta para o Rio de Janeiro e para o país como um todo.

Durante sua fala, o vice-governador ressaltou a importância de encarar as mudanças climáticas com realidade. Ele destacou que se a sociedade não se conscientizar e não agir de forma efetiva para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas, a realidade atual só se agravará.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nossos dias estão contados, estão caminhando para o fim. Esta é uma frase dura, difícil de ouvir e mais difícil ainda de falar. Mas, se não encararmos (as mudanças climáticas) com realidade, se não constrangermos a sociedade, se não dermos esse foco aos nossos pensamentos e ações, não vamos reverter a realidade que as mudanças climáticas estão impondo”, disse.

Thiago Pampolha alertou especificamente para a situação do Rio de Janeiro, mesmo sendo um estado conhecido por sua riqueza natural. Segundo ele, é preciso dar um maior foco aos pensamentos e ações relacionados ao meio ambiente para reverter a realidade preocupante que estamos vivendo.

A declaração do vice-governador foi feita durante a abertura da 8ª Conferência Cidades Verdes, um evento que reúne gestores e especialistas para discutir o futuro da água e da energia nas cidades sustentáveis. Promovido pelo Instituto Onda Azul em parceria com a Firjan, a conferência busca encontrar soluções para os desafios ambientais que as cidades enfrentam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A seca histórica que assola o Amazonas tem gerado preocupação não apenas para a região, mas para todo o país. A Amazônia é conhecida como o pulmão do mundo, sendo responsável por um grande equilíbrio climático global. No entanto, as mudanças climáticas têm afetado essa região de forma alarmante, colocando em risco não apenas a biodiversidade local, mas também o abastecimento de água para diversas cidades brasileiras.

Diante desse cenário preocupante, é fundamental que o alerta do vice-governador seja levado a sério. É preciso que a sociedade como um todo encare as mudanças climáticas como uma realidade iminente e busque ações concretas para combatê-las. Isso inclui medidas de preservação ambiental, investimentos em energias renováveis e conscientização da população sobre a importância de reduzir o consumo e adotar práticas sustentáveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*