Notícias do Amazonas – A crise da seca na Floresta Amazônica afeta severamente as comunidades que dependem dos rios da região. Essas comunidades estão sofrendo com a falta de combustível, alimentos e água potável. Infelizmente, essa seca extrema está provocando a morte de animais, como botos e peixes, e a situação tende a piorar com a previsão de que a seca pode durar até o início de 2024, conforme especialistas.

Raimundo Silva do Carmo, de 67 anos, é pescador e está enfrentando muitas dificuldades para encontrar água. Assim como a maioria dos moradores rurais da Amazônia, ele costumava pegar água dos rios da região. No entanto, com a seca, ele precisa percorrer uma distância maior para encontrar água em um lago. A situação é ainda mais difícil por causa do sol quente, tornando a tarefa árdua. Joaquim Mendes da Silva, carpinteiro naval de 73 anos, também vive às margens do lago e afirma que essa é a pior seca que já enfrentou. As crianças da região estão sem ir à escola devido à impossibilidade de chegar lá pelos rios.

“É um trabalho medonho, ainda mais quando está assim, sol quente”, disse Carmo à Associated Press. “A gente bebe, toma banho, e faz a comida (com a água). Sem água, não tem vida “.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), oito estados brasileiros registraram os menores índices pluviométricos dos últimos 40 anos entre julho e setembro. Essa seca afetou a maioria dos principais rios da Amazônia, que representa 20% da água doce do planeta. Até o momento, 42 dos 62 municípios do Amazonas declararam estado de emergência e cerca de 250 mil pessoas já foram afetadas pela seca. Esse número pode dobrar até o final do ano, de acordo com a Defesa Civil do estado.

Na Reserva Extrativista Auatí-Paraná, mais de 300 famílias ribeirinhas estão enfrentando dificuldades para obter comida e suprimentos. As canoas têm dificuldades para chegar até a cidade mais próxima devido às águas rasas, e os canais que levam aos lagos onde eles costumavam pescar secaram. Isso torna o transporte de peixes extremamente caro e inviável. A situação é desesperadora para essas famílias, que dependem da pesca como principal fonte de renda.

Os períodos de seca fazem parte do padrão climático da Amazônia, com uma temporada de chuvas mais fraca de maio a outubro. No entanto, este ano, dois fenômenos climáticos estão intensificando a seca: o El Niño e o aquecimento das águas tropicais do Oceano Atlântico. Esses eventos estão ligados ao aquecimento global causado pela queima de combustíveis fósseis. A elevação das temperaturas aumenta a possibilidade de eventos climáticos extremos, tornando as secas mais frequentes e intensas. Como resultado, as comunidades ribeirinhas e toda a região da Amazônia enfrentam uma crise sem precedentes.

A crise afetando a fauna amazônica

Além das comunidades humanas, a seca também está afetando a fauna amazônica. Há relatos de centenas de botos e peixes mortos nas margens dos rios. A falta de água e o calor excessivo são responsáveis por essas mortes. A seca extrema está causando um desequilíbrio nos ecossistemas e ameaçando as espécies da Amazônia.

As consequências na floresta e o aumento dos incêndios florestais

A seca também está afetando a floresta amazônica. As áreas de floresta ao longo dos rios estão acumulando uma camada de matéria orgânica seca, tornando-as suscetíveis a incêndios florestais. A fumaça resultante está prejudicando a saúde da população local. Além disso, o aumento da frequência de eventos climáticos extremos está aumentando a necessidade de uma coordenação eficaz entre os governos federais, estaduais e municipais, a fim de mitigar os impactos e preparar-se para futuras secas.

O papel do governo na resposta à crise

O governo brasileiro criou uma força-tarefa para coordenar uma resposta à crise da seca. Ministros do governo visitaram as áreas afetadas e prometeram fornecer alimentos, água potável e combustível para as comunidades isoladas. Além disso, estão sendo realizados esforços para melhorar a navegabilidade dos rios por meio da dragagem. No entanto, é necessário um esforço conjunto de todas as esferas do governo para lidar com essa crise de forma eficaz.

As perspectivas futuras

A seca extrema na Amazônia brasileira é um alerta para os efeitos devastadores das mudanças climáticas. À medida que as temperaturas globais continuam a aumentar, é provável que eventos climáticos extremos, como secas prolongadas, se tornem mais frequentes. É necessário investir em medidas de mitigação e adaptação para minimizar os impactos das mudanças climáticas e garantir a sustentabilidade da região amazônica e o bem-estar das comunidades que dependem dela.

Em resumo, a seca extrema na Amazônia brasileira está causando uma série de problemas, incluindo falta de água potável, escassez de alimentos, mortes de animais e aumento dos incêndios florestais. Essa crise é resultado das mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global. É necessário um esforço conjunto do governo e da sociedade

