Criança some após possível ataque de jacaré no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – Um menino de 7 anos está desaparecido desde a tarde de quarta-feira (30/04), na comunidade Cuia Grande, no município de Anamã, a 162 quilômetros de Manaus. De acordo com relatos de moradores e informações da Polícia Militar, a suspeita é que a criança tenha sido levada por um jacaré enquanto descansava em uma rede próxima à margem do rio Solimões.

Segundo os militares, o pai da criança levou o filho para acompanhá-lo em uma pescaria. Ao chegar ao local, armou uma rede entre duas árvores para o menino descansar enquanto ele verificava uma malhadeira a cerca de 20 metros dali. Foi nesse momento que ouviu gritos vindos do local onde estava a criança.

Ao retornar imediatamente, o homem encontrou apenas a água agitada — o menino havia desaparecido sem deixar vestígios. Moradores da comunidade relataram ter visto um grande jacaré nas proximidades, o que levanta a suspeita de ataque do animal, já que o rio apresenta águas turvas e forte correnteza.

Desde então, a Defesa Civil atua na região em conjunto com moradores da comunidade para localizar a criança. No entanto, até o momento, nenhum sinal do menino foi encontrado. As buscas continuam nesta quinta-feira (01/05), com apoio de equipes locais.

A tragédia comoveu os moradores da Cuia Grande, que estão mobilizados para auxiliar nas buscas com canoas e varreduras ao longo das margens do rio.