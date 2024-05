Wilson Lima cumprimenta Eduardo Braga e David Almeida em posse da nova corte eleitoral do TRE-AM

O governador do Amazonas, Wilson Lima, participou nesta segunda-feira, 13/5, da posse da nova corte eleitoral do Amazonas quando os desembargadores João de Jesus Abdala Simões e Airton Luís Corrêa Gentil foram empossados como presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), respectivamente. Na cerimonia, ele encontrou e trocou afagos com seu adversário político, senador Eduardo Braga (MDB) e seu ex-aliado, prefeito de Manaus David Almeida (Avante).

O momento mais notável da cerimônia foi o aperto de mãos e abraço entre Wilson e o senador, que tem várias ações no TRE-AM contra Lima, incluindo pedidos de cassação de mandato do governador. Os dois se encontraram em espaço apartado na entrada do evento. Vale ressaltar que essas ações de Braga são decorrentes da disputa eleitoral de 2022, na qual Wilson Lima saiu vitorioso. No entanto, a desembargadora Carla Reis, em declaração posterior, classificou as alegações de Braga no processo como “fracas” para justificar a cassação de um governador eleito democraticamente.

PUBLICIDADE

Outro momento de destaque foi o encontro cordial entre Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida, do Avante. Os dois políticos, que haviam se distanciado desde que Lima declarou apoio à pré-candidatura de Roberto Cidade à prefeitura de Manaus, mostraram-se receptivos e trocaram cumprimentos durante o evento. Esse gesto ocorre em meio a críticas recentes de Almeida ao governo do Amazonas, referente a falta de pagamento dos professores.

David Almeida também teve que cumprimentar o Presidente do Legislativo Estadual, o deputado Roberto Cidade (UB), que é seu adversário no pleito deste ano e com quem sempre trocar farpas.