Campeã do BBB 25, Renata Saldanha diz que Globo ainda não pagou o prêmio milionário: ‘Pix não caiu’

Renata Saldanha, campeã do BBB 25, participou do Encontro nesta quarta-feira, 7, e afirmou que ainda não recebeu o prêmio milionário do primeiro lugar do programa. Ela faturou R$ 2,72 milhões quando superou João Pedro e Guilherme na final do reality, no último dia 22 de abril.

“O Pix ainda não caiu, mas de alguma forma a gente já conseguiu resolver e melhorar essa qualidade de vida”, contou a Patrícia Poeta, quando foi questionada se já estava “vivendo como uma milionária”. “E eu queria poder honrar muito a minha família, então eu sei que vai vir. Será fruto disso.”

O atraso, apesar de curioso, não está fora dos padrões. Normalmente, as emissoras têm um prazo de 30 a 60 dias para transferir o dinheiro para os campeões, segundo o colunista Jeff Benício, do Terra. Em 2021, Juliette Freire contou depois de 20 dias da final do programa que ainda não havia recebido o seu dinheiro. O mesmo aconteceu com Arthur Aguiar na edição seguinte

Mesmo assim, a campeã deste ano do programa diz que sua vida está bastante agitada. Segundo ela, a agenda de compromissos está lotada e, por isso, ainda não deu tempo de visitar seu estado, o Ceará, e matar as saudades das praias. “É mais pela rotina mesmo que eu tenho, estou cumprindo agenda e estou feliz de poder estar em muitos lugares”, justificou.