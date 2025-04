Juliette e Pocah são contidas por seguranças após tentarem invadir casa do BBB

BBB25 – Na noite da grande final do Big Brother Brasil 25, um momento inesperado e cheio de humor roubou a cena e gerou enorme repercussão nas redes sociais. Juliette Freire, vencedora do BBB 21, e a cantora Pocah, que também participou da mesma edição, protagonizaram uma tentativa inusitada de invasão à casa mais vigiada do país — tudo isso enquanto a transmissão ao vivo acontecia no canal Multishow.

O episódio ocorreu na noite de terça-feira (22), durante o último episódio do programa “Big Show”, apresentado por Ana Clara Lima e Ed Gama. O foco da noite era a consagração de Renata Saldanha como campeã da edição 25 do reality, mas quem acabou viralizando foram as ex-sisters da edição de 2021.

Enquanto Ana Clara e Ed comentavam os acontecimentos da final, as câmeras do Multishow captaram uma movimentação inusitada ao fundo. Juliette e Pocah aparecem correndo de mãos dadas em direção à casa do BBB, local onde os confinados viveram por três meses sob o olhar atento de milhões de brasileiros.

As duas estavam visivelmente empolgadas com a ideia, mas não chegaram muito longe. A produção do programa rapidamente percebeu a movimentação e acionou os seguranças. As imagens mostram os profissionais correndo atrás da dupla para impedir a entrada não autorizada. Apesar do susto inicial dos espectadores, o clima era mais de descontração do que de tensão.

Juliette comenta com bom humor

Horas depois do ocorrido, Juliette usou suas redes sociais para falar sobre a tentativa de invasão. Com seu carisma característico, ela divertiu seus seguidores ao relembrar a cena:

“Eu tentei invadir a casa, peguei Pocah e falei ‘vai, Pocah, corre!’, e a mulher correndo atrás da gente. Era o meu sonho”, escreveu a paraibana, arrancando gargalhadas dos fãs.

A publicação gerou uma avalanche de comentários, memes e reações. Internautas resgataram vídeos do momento e inundaram o X (antigo Twitter), Instagram e TikTok com edições, trilhas sonoras engraçadas e até comparações com filmes de ação.

A tentativa de invasão de Juliette e Pocah rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da noite.