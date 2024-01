Alane critica Isabelle e promete embate com a amazonense no BBB24; assista

Alane Dias criticou Isabelle Nogueira para Deniziane nessa quinta-feira (25) no BBB24 após a sister defender a atitude de Marcus Vinicius de ter levado Fernanda para frente do palco do show do Jota Quest por ela ser fã da banda.

Isabelle fala de intimidade para empurrar os brothers para conseguir ver o show na frente do palco. “Eu tenho intimidade para empurrar a Bia, a Bia para me empurrar, o Marcus para me empurrar, porque a gente tem um relacionamento. Ela não tinha. É 20 pessoas na casa, mas ela é fã”, afirma a amazonense.

No entanto, Alane discorda e afirma, que se Fernanda é fã, ela deveria ter ido para a frente do palco. “Mas, se ela é fã, ela tem que fazer o que ela quer. É a personalidade dela”, diz ela. “Mas, Alane, você está pensando muito porque está com ranço dela já”, ressalta Marcus Vinicius. “Não, eu sei que ela é uma pessoa que mentiu para mim. Eu não tenho nada contra ela”, afirma a bailarina.

Após o papo, a paraense disse para Deniziane que deve ter embate com a amazonense em breve no jogo. “É um embate que eu não precisa ser agora, talvez seja daqui a algumas semanas e eu vou dar corda”, disse.