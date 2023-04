Aline arremata Poder Coringa no BBB23; saiba qual a vantagem dela

Redação AM POST*

Aline Wirley arrematou o Poder Curinga no BBB 23 nesta sexta-feira (7) e vai ganhar o trunfo intitulado Poder da Mistura podendo movimentar o 13º Paredão do programa neste domingo, 9/4.

A sister vai influenciar diretamente no game e terá o poder de mandar um participante direto para a berlinda. Após as indicações do Líder e da casa, o Poder Curinga será ativado e a sister vai trocar um dos emparedados do Monstro por alguém ainda disponível. Assim, essa pessoa assume o colar de emparedado do Monstro.

Em seguida, o emparedado pelo Líder salva um dos dois participantes com o colar de emparedado pelo Monstro. No entanto, o emparedado do Monstro, que continua no Paredão, puxa alguém pra berlinda novamente e, inclusive, pode colocar aquele que acabou de sair.

O Paredão começará a ser formado após a definição do Anjo, que é autoimune. Quem ganhar a prova vai emparedar dois brothers pelo Castigo do Monstro e os castigados ganharão um colar que sinalizará que os dois estão no Paredão. Por isso, desta vez, o Líder da semana não pode receber o Monstro.

