Amazonas e outros estados da região Norte são os que mais pesquisam sobre BBB no Google

Segundo a ferramenta Google Trends, a região Norte do Brasil é a área que mais procura por “Big Brother Brasil” no país desde 2004. O ranking dos estados que mais pesquisam sobre o reality é composto pelo Amapá, Amazonas, Acre e Pará, nessa ordem. A região Nordeste está em segundo lugar, com os estados Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Alagoas nas posições seguintes.

Os dados obtidos na plataforma nos últimos 20 anos indicam que os anos de 2020 e 2021 são os de maior quantidade de buscas sobre o reality. É importante destacar que, ao aplicar um filtro correspondente aos últimos cinco anos, a região Norte também liderou o ranking de pesquisas.

No gráfico de pesquisa, o valor de 100 representa o pico máximo de popularidade de um termo. Uma pontuação de 50 indica metade da popularidade, e uma pontuação de 0 significa que não há dados suficientes sobre o termo.

Os anos de 2020 e 2021 foram marcados pela pandemia da Covid-19 no Brasil. Nesse período, o reality show viu sua audiência crescer e estabeleceu recordes de engajamento de público. Em 2020, os participantes Manu Gavassi e Felipe Prior enfrentaram um paredão histórico que recebeu 1,5 bilhão de votos. A eliminação de Felipe Prior entrou para o Guinnes Book, livro dos recordes, como a maior quantidade de votos do público recebida por um programa de televisão.

Em 2021, o recorde foi para a participante com maior rejeição na história do BBB, com Karol Conká saindo com 99,17% dos votos.

O ano de 2021 também foi marcante especificamente para a região Norte, líder nas pesquisas. Isso ocorreu porque foi a única parte do país que não teve nenhum participante. No BBB 20, a região foi representada por Hadson, do Pará.

Gleice Damasceno, do Acre, foi a única participante da região Norte a vencer o programa em todas as suas edições, no ano de 2019.

Vale ressaltar que o BBB24 conta com três participantes da região. Alane e Marcus Vinícius, de Belém, no Pará, e Isabelle, de Manaus, no Amazonas. A última recebeu uma grande mobilização do estado para entrar no programa, tornando-se uma dos 26 participantes por votação do público, com 60,26% dos votos.

Apesar de ser a região que mais busca por “Big Brother Brasil”, o Norte teve apenas 16 participantes até o momento.

Redação AM POST