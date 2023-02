Amigo de Cara de Sapato, lutador detona brother do BBB: ‘Safado, mau-caráter’

Redação AM POST

Participante do BBB, o lutador Antônio Cara de Sapato foi defendido por um companheiro de profissão nesta sexta-feira. Nas redes sociais, Junior Cigano compartilhou um vídeo de um diálogo do brother com o líder Gustavo Benedetti. O profissional de MMA detonou o ‘caubói’.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após vencer novamente a prova do líder, na quinta, Gustavo foi chamado para uma conversa por Cara de Sapato. No papo, o lutador pediu para que o caubói não colocasse Amanda no paredão. O brother acatou o pedido, mas minutos depois concordou com o voto na sister com companheiros de jogo.

– Esse cara tá achando que não tem vida depois disso aí não? Fala sério, que cara de pau, safado, mau caráter. Eu nunca na vida vi alguém de personalidade tão desprezível assim. E o pior, depois vai dizer que faz parte do jogo, jogo é o caramba, ele foi isso desde de sempre – começou Cigano.

– Tô mal aqui, sério. O cara está se aproveitando do bom coração de nosso sapatinho e não podemos fazer nada. Que angústia. Se eles me deixassem só trocar um olhar com sapato pelo vidro mesmo, ele já iria se ligar que tem algo errado – completou o lutador, em texto no Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na carreira, Cara de Sapato tem cartel de dez vitórias e cinco derrotas. Sua última luta foi em janeiro de 2021 quando lesionou o joelho e precisou fazer uma cirurgia para corrigir o ligamento. No mês seguinte, ele acabou demitido do UFC.