Assista: Alface cede após discussão no ao vivo e entrega liderança para MC Guimê no BBB23

MC Guimê é o novo líder do BBB23. Ricardo Alface, que foi dupla dele na prova de resistência, ficou com os R$ 20 mil para gastar em compras no Mercado Livre. Os dois tiveram que chegar a um consenso sobre quem ficaria com a liderança.

Ambos queriam ser líder, mas Alface teve que abrir mão para MC Guimê, pois, se não chegassem a um denominador comum, nenhum dos dois teria a liderança ou o dinheiro, e os benefícios seriam repassados para a dupla que conquistou o segundo lugar, no caso, Cara de Sapato e Amanda.

Devido impasse entre os dois Tadeu Schmidt deu tempo de 1 minuto para que entrassem em consenso ao vivo. Ao cogitarem dividir as decisões do cargo do líder, eles foram reprendidos pelo apresentador.

Assista:

Guimê e Alface quase não entram em consenso para tomar a decisão do líder #BBB23 pic.twitter.com/JcUmM878g8 — ESPIÃ DA FAMA #BBB23  (@espiadafama) March 11, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a definição de Guimê como líder, Tadeu voltou novamente a chamar a atenção da dupla devido o cantor entregar ao companheiro a decisão de escolher Sarah para o VIP.

Assista: