Assista: Aline Wirley se emociona ao ouvir música gravada com marido antes de entrar no BBB 23

Redação AM POST

Aline Wirley se emocionou ao ouvir a música gravada com o marido Igor Rickli, antes de entrar no BBB 23 nesta quarta-feira, 5, durante a celebração da Festa do Líder dela. A sister precisou de alguns segundos para reconhecer a canção, pois ela não fazia ideia do lançamento. Em seguida, a ex-Rouge cantou ao lado dos companheiros de confinamento.

Como o ator publicou em suas redes sociais, Aline Wirley foi a sua musa inspiradora para compor o hit “A Gente Ecoa”. A sister, porém, não sabia do lançamento, pois a canção foi resgatada como nova produção enquanto a ex-integrante do Rouge segue confinada na casa mais vigiada do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja o momento

E a póbi da Aline surpresa com o próprio lançamento? 🤣#BBB23pic.twitter.com/BiixIAC0w1 — Splash UOL (@Splash_UOL) April 6, 2023