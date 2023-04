Assista: Amanda e Larissa vencem Prova do Anjo; veja quem elas escolheram para o castigo do monstro no BBB23

Redação AM POST*

Amanda Meirelles e Larissa Santos venceram a Prova do Anjo disputada na tarde deste sábado (1º) no BBB 23. Eles vão ter de chegar a um consenso para imunizar apenas um aliado durante a votação neste domingo (2). Elas escolheram Ricardo Camargo e Marvvila para o castigo do monstro — que consistia em segurar uma batata e um garfo durante as próximas 24h.

Na dinâmica, enquanto um assistia a um vídeo e fazia uma mímica, o outro tentava encontrar o termo de busca relacionado aos movimentos do parceiro. A dupla vencedora fez o melhor tempo nas duas fases da prova.

Amanda e Larissa conseguiram o incrível tempo de 13:324 na final da prova do anjo @TikTokBrasil.

Amanda e Larissa escolheram Ricardo e Marvvila para o monstro que recebeu o nome de “batata quente”. Um dos participantes precisa segurar uma batata, enquanto o outro ficou com um garfo. Eles não podiam largar os objetos a qualquer momento –perdendo 300 estalecas. Para o almoço do anjo, a dupla puxou Bruna Griphao e Aline Wirley.

Amanda e Larissa escolheram Marvvila e Ricardo Alface para o monstro da semana. Elas contaram que a escolha foi estratégica, devido às estalecas, já que os dois estavam no último vip. Elas não escolheram a Sarah porque ela já estava zerada.