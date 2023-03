Assista: Após assédio, Dania Mendez deixa BBB23 e volta para o México

Redação AM POST*

Nesta sexta-feira (17), Dania Mendez, do La Casa de Los Famosos, se despediu do BBB 23 após a noite anterior ter sido de fortes emoções com a expulsão do program de MC Guimê, e o lutador Antônio Barbosa Júnior, conhecido como Cara de Sapato, devido importunação sexual contra a mexicana durante uma festa realizada no reality.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por ordem da produção, a mexicana começou a arrumar as malas para finalizar o intercâmbio no confinamento e saiu do reality show da Globo pelo confessionário, depois de se emocionar em uma despedida.

A produção do programa informou no início da tarde para ela começar a se preparar para a despedida. “Atenção a todos. Vocês têm um presente para Dania na despensa. Peça pra que ela prepare a mala, pois a saída dela será em breve.”

Para marcar a ida da sister de volta para o México, o programa lhe deu um presente o famoso roupão do líder. A sister prometeu que iria buscar Cara de Sapato após deixar o programa, que foi expulso do BBB por importuná-la sexualmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os brothers batem palmas para a mexicana, que chora muito enquanto abre o presente, que é um roupão do BBB 23. A participante do “La Casa de los Famosos”, no México, abraça o mimo e se emociona:

“Melhor experiência da minha vida. Gracias, Big Brother”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

a dania se despedindo da bruna e falando da energia dela 😭 pic.twitter.com/MM2FULwILY — bibis (@bibidissse) March 17, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A produção pediu para que a Dania arrumasse as malas e deixaram um roupão de presente pra sister na dispensa! 🥹 pic.twitter.com/C7RWq78eOb — Aline Wirley 🐛 (@AlineWirley) March 17, 2023

Amanda disse para Dania que eles ficam muito felizes de participar de uma parte da história dela. 💖 @dania_mdz 📼 Reprodução Tv Globo / Globoplay#TeamAmanda #BBB23 #LCDLF3 pic.twitter.com/GS1ScdlgAL — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) March 17, 2023