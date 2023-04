Assista: Após vencer prova do líder, Aline define alvo para Paredão do BBB23; veja quem é

Redação AM POST*

Aline Wirley comentou a possibilidade de indicar Domitila Barros na formação do próximo paredão do BBB 23. Em uma conversa com as aliadas do Quarto Deserto, a cantora comentou que será uma escolha coerente com seu jogo no reality show. A cantora foi a última a deixar a prova de resistência nesta sexta-feira (31) e se tornou Líder.

“Faz um sentido tão grande pra mim ser líder agora e indicar a Domitila. Eu levei ela tantas vezes no Jogo da Discórdia, eu votei nela em votação aberta, eu votei nela no confessionário. Ela tinha um voto que era meu, aleatório”, iniciou ela.

“O jogo inteiro quem teve alguma coisa com ela foi você”, concordou Larissa. “Pra mim faz tanto sentido, to tão feliz de ter ganhado essa liderança”.

As sisters concordaram com a visão de jogo da Camarote e ainda disseram que as coisas acontecem quando têm que acontecer, por isso a liderança dela se concretizou no momento certo. Em conjunto, as três resolveram votar em Marvvila neste ciclo.

