Assista: Cara de Sapato e MC Guimê são expulsos do BBB23

Nesta quinta-feira (16), cantor MC Guimê, e o lutador Antônio Barbosa Júnior, conhecido como Cara de Sapato, foram expulsos do BBB23 por decisão do programa devido importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez durante uma festa realizada ontem (15) no reality.

A mexicana chegou ontem na casa para um intercâmbio no reality show brasileiro.

Tadeu Schmidt fez um discurso para os brothers e anunciou a decisão da direção. “O BBB 23 respeita a opinião da convidada, mas também tem seu posicionamento sobre os envolvidos. Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante, mas acima de tudo, uma mulher. E como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania, muito obrigada pelos esclarecimentos, mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, nós não gostamos. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados“, disse o apresentador.

Guimê e Sapato eliminados do #BBB23 por assedio! Não é não. pic.twitter.com/gVshzDKd80 — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) March 17, 2023

O choque deles com Guime e Sapato indo embora. O vídeo precisa ser exibido pra eles. Não foi uma bobagem. #BBB23 pic.twitter.com/erBhrWi4Ae — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 17, 2023

Entenda

Durante a festa do líder do Big Brother Brasil, MC Guimê acariciou as costas da participante mexicana Dania Mendez por diversas vezes. A situação ocorreu enquanto eles conversavam com Cara de Sapato e Domitila. Em outro momento, é possível ver o brother tentando passar a mão nas nádegas da influenciadora, que entrou ontem na casa.

O brother Cara de sapato também está sendo acusado de assédio, nas redes sociais, por tentar beijar Dania Mendez. “Tentei dar uma bitoca nela, mas levei um fora”, disse o lutador de MMA, enquanto ainda conversam com Domitila, Guimê e Dania.

Pouco depois, a mexicana entra no quarto Fundo do mar com Domitila Barros, Cara de Sapato, Marvvila, Cezar e Amanda. Então, o lutador abraça a influenciadora e dá um selinho nela, que dispara: “Sapato atrevido!”.