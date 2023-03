Assista: Cezar Black debocha de Fred no Jogo da Discórdia

“Traria os mesmos argumentos aqui que eu utilizei aqui na última semana pra falar pra você o seguinte, a partir da sua fala de tentar fazer um acordo com os dois lados, você expôs pessoas do seu grupo, que essas pessoas eram sempre as mesmas pessoas que estavam sendo visadas pra todo Paredão”, disse Cezar.

“O Gabriel tinha passado já a informação no quarto que havia uma acordo de cavalheiros, na palavra do próprio Gabriel, e esse acordo passava por se protegerem ou por afinidade ou não, havia uma proteção, por isso eu acho que sua atitude, e também pela atitude levantada que votaria em pessoas do seu próprio grupo antes de votar neles, pra mim é considerado uma traição com seu próprio grupo”, continuou o baiano.

“Mais uma vez Cezar Black sendo incapaz de gerar alguma história aqui dentro do Big Brother. Já ficou claro semana passada, Gabriel, Sarah, Marvvila, gritaram dentro da sala que não tinha acordo algum. Você chegou aqui, esbravejou, falou que tinha acordo sim, no outro dia Larissa foi falar com você e você como sempre deu pra trás, arregão que é sempre, foi lá e mudou seu argumento. Outra coisa, Cezar Black, chamou o Alface de frouxo e arregão, que quando o bicho pegava ele ia pro Big Fone e agora você tá há três semanas dormindo nele. Pra você ver como as palavras tem peso aqui”, rebateu Fred.

“É engraçado que na hora que toca o Big Fone você se abraça e é o primeiro a correr. Quando toca o Big Fone: ai não, não vou me expor não, já peguei o pergaminho. Ficou com medo de ir pro Paredão”, disse Cezar depois da sua argumentação. “Chamou o cara de frouxo e olha só quem tá deitado no Big Fone agora”, respondeu Fred, citando Ricardo.

“Porque você tem medo de atender, alguém tem que atender. Na hora que toca você se abraça com medo, né? Eu me exponho no jogo, Fred, você não, eu sou o general que já foi quatro vezes no Paredão e você uma por causa do pergaminho porque se esconde atrás de todo mundo. General aqui agora é você, tá bem claro pra todo mundo”, completou Cezar.