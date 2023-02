Assista: Com Poder Supremo, MC Guimê põe Gustavo Cowboy no paredão e web vibra

Redação AM POST*

O Twitter está em festa! Perfis na rede social comemoram que o brother MC Guimê atendeu o Big Fone, na tarde desta quinta-feira (23/2) e ganhou Poder Supremo na formação do Paredão relâmpago de hoje no BBB23. O poder dá direito a trocar qualquer pessoa da berlinda, inclusive a indicação do Líder. A ação deu início a Semana Turbo do programa.

Uma Prova do Líder foi realizada um pouco antes da votação e foi vencida por Sarah Aline. A psicóloga escolheu indicar Cara de Sapato, que puxou Fred Nicácio com o Contragolpe. A casa indicou Domitila.

MC Guimê, que atendeu ao Big Fone e ganhou o Poder Supremo, tirou Cara de Sapato da berlinda e colocou Gustavo Cowboy.

SIMPLESMENTE MC GUIMÊ ACABANDO COM GUSTAVO E KEY NA JUSTIFICAVA E DE FIM INDICANDO GUSTAVO PARA O PAREDÃO. DONO DO JOGO. DONO DA SEMANA!!!!!!!!!!! #BBB23 pic.twitter.com/DwMlVfrtKU — thiago (@httpsrealitys) February 24, 2023

Nas redes sociais internautas se manifestaram comemorando a jogada de MC Guimê.

Veja algumas reações:

#BBB23 O Twitter vendo o Guimê colocar o Gustavo no paredão: pic.twitter.com/DZ85KwLdU0 — Gabriel Campos (@gabscmps) February 24, 2023

O PAI GUIMÊ TINHA UM CIGARRO, UM BIG FONE E FEZ HISTÓRIA!! pic.twitter.com/qXIoRgeazR — ray (@i4kmoes) February 24, 2023

A REAÇÃO DA MINHA TIA KKKKKKK AMOU O MC GUIME MANDAR O GUSTAVO pic.twitter.com/KhPl7GdaKb — Matheus Costa 🕺🏼 (@imatheuscosta) February 24, 2023

MEU DEUS DO CÉU CARALHOOOOOOO O PAI GUIMÊ ALÉM DE TER TIRADO O SAPATO DO PAREDÃO INDICOU O GUSTAVO MEU DEUSSSSSSSSS EU VOU VOTAR COM TANTO GOSTOOOO ELE VAI SAIR ESCORRAÇADOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/9b4LttLCj0 — ges 🪢 (@gescomenta) February 24, 2023

gustavo pode sair já e deixar a key maluca pic.twitter.com/5EXPQoUMww — cíntiaᶜʳᶠ (@cintiasws) February 24, 2023

Todas as torcidas unidas por um único propósito : eliminar o Gustavo.

VEM SER FALSO AQUI FORA #ForaGustavo #BBB23 pic.twitter.com/tJa1f3N43b — Guilherme #BBB23 (@GuilhermeSoy) February 24, 2023

alô galera de cowboy, alô galera de peão…

o pai guimê mandou

gustavo vem pro paredão pic.twitter.com/F3d0NiHFgM — MC GUIME 💎 (@mcguime) February 24, 2023

MC GUIMÊ COLOCOU O GUSTAVO COWBOY NO PAREDÃO, FOI MUITO ELE!!!! #bbb23 pic.twitter.com/NG89qAIICD — paiva em #bbb23 (@paiva) February 24, 2023