Assista: Dania chora e diz que sentiu pena de contar sobre importunação sexual de MC Guimê

Após as expulsões de MC Guimê e de Cara de Sapato no BBB 23, por suspeita de importunação sexual contra Dania Mendez, a mexicana foi novamente chamada para o confessionário, na madrugada desta sexta-feira (17). Na ocasião, a participante especial conversou com a produção do “La Casa de Los Famosos” e admitiu que se lembra das atitudes do funkeiro, mas que não contou mais cedo por pena.

Inicialmente, quando foi convocada para o cômodo reservado, na quinta-feira (16), a influenciadora disse que não se recordava de ser tocada pelo cantor. No entanto, após a saída dos dois brothers, ela se corrigiu.

“Me lembrava um pouco da situação. Mas não quis comentar porque fiquei com pena, com muita pena de ocasionar um problema dele lá fora, do Guimê com sua família, sua esposa. Me deu muita pena”, explicou Dania.

Na conversa, Dania questionou se foi possível observar com clareza os toques de MC Guimê nela. Em resposta, a representante da “La Casa de Los Famosos” diz: “é evidente que ele abaixou a mão várias vezes e quando você percebe, tira a mão dele de você”.

Por fim, a produtora do “La Casa de Los Famosos” reforçou para Dania que os acontecimentos não eram culpa dela. A influenciadora disse está se sentindo desconfortável com toda a situação.

