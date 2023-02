Assista: Eliminado do BBB23, Gabriel deixa recado aos brothers e Paula cai no choro

Redação AM POST*

O Recado do Eliminado desta semana foi deixado por Gabriel, que saiu ontem (31) do BBB23 com 53,3% dos votos em Paredão contra Cezar e Domitila Barros. Nesta quarta-feira, 1/2, os brothers se reuniram na sala para assistir a mensagem e Paulo caiu no choro ao ver seu aliado.

Na mensagem, Gabriel diz para os confinados que, independente de jogo, tudo que viveu no reality foi muito intenso. Além disso, o ex-brother deseja sorte para os integrantes do grupo que fazia parte e revela torcida para seus favoritos, sem citar nomes.

“Aproveitem enquanto há tempo, porque parece que não passa o tempo aí, mas é muito rápido e vou estar acompanhando vocês. Independente de tudo vou estar torcendo e queria deixar um abraço bem forte em cada um de vocês”, disse Gabriel a todos.

Na sala, os confinados do programa batem palmas para o ex-BBB, enquanto Bruna Griphao se emociona e Paula cai no choro com o recado do amigo.

Veja o Recado do Eliminado:

Veja o Recado do Eliminado:

Recado do eliminado? TEMO! Fop deixou sua marca no reality, e já deixou uma dica pros aliados "continuem jogando como estão jogando" 👀 #teamfop #gabrieltavares pic.twitter.com/O2x9mGk46i
— Gabriel Tavares 🐈‍⬛ (@vulgofop) February 1, 2023

Veja o discurso de eliminação: