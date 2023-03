Assista: Eliminados entram em briga generalizada na Casa do Reencontro do BBB23

Redação AM POST*

Os atuais e ex-participantes do BBB 23 tiveram uma tarde agitada! Na tarde desta quarta-feira (22) houve uma briga generalizada na Casa do Reencontro, onde eles disputam duas vagas para retornar ao programa. Os dois mais votados na repescagem voltarão para a casa mais vigiada do Brasil na quinta-feira (23).

Tudo começou após Key Alves confrontar Fred Nicácio após o brother citar o caso de racismo religioso na Casa do Reencontro do BBB 23 (Globo). A atleta questionou as intenções do médico. Ela afirmou que o caso é “muito sério” e que Nicácio deveria tê-la procurado fora do reality show para tratar dessa questão.

Fred Nicácio: “Mas por que você acha que você sabe que eu deveria fazer?”.

Key: “Pra mim, a intenção que você teve agora foi totalmente outra. Eu não te chamaria aqui pra falar sobre isso. Você teve três semanas lá fora pra falar comigo”.

Em seguida Tina entrou na discussão e se alterou após a jogadora de vôlei ter dito para a angolana não se intrometer na briga.

“Você não manda em mim. Eu estava dormindo e, já que a casa é de todo mundo, eu acordei e eu quero saber o que está acontecendo, meu amor”, detonou Tina.

Key Alves explicou que estava conversando com Fred Nicácio e também disse que não tinha nada a conversar com a modelo. “Me poupe, garota”. Com a alcunha, Tina se enfureceu e partiu para cima da atleta. “Garota é o cara***, meu nome é Tina”.

Com a affair na confusão, Gustavo começou a chamar a modelo de “garotinha” e a deixou mais irritado. Em um determinado momento da briga, Tina subiu na mesa de sinuca e esbravejou: “Garota? Garota? Você me conhece? Você me conhece? Meu nome é Tina”. Confira o vídeo.

O clima pegou fogo entre Tina e Key #BBB23 pic.twitter.com/poS8HBYq0X — Dantas (@Dantinhas) March 22, 2023