Assista: Fred Nicácio, Bruna e Cara de Sapato batem boca durante festa no BBB23

Redação AM POST

Aquele antigo burburinho e fagulha entre Fred Nicácio e Cara de Sapato, enfim, virou chama. Os brothers, que não se dão bem desde quando o médico voltou do Quarto Secreto, discutiram durante a festa e deixaram o clima tenso. Depois de Gustavo falar para o lutador que o médico levantou o seu nome em uma conversa dentro do quarto, Cara de Sapato chamou Nicácio para conversar e os ânimos se exaltaram, com os dois trocando acusações.

Aqui está a prova de Cowboy falou para o Sapato sobre Nicácio e pediu para não dizer que foi ele! Gosta de colocar fogo e esconder a cara! #BBB23 #BBB pic.twitter.com/FFSDvHgZxM — Rainha @checkmatte ♟✨ #BBB23!! (@bharmon_rainha) February 25, 2023

Fred Nicácio questionou sobre a fonte da informação de Cara de Sapato, mas o lutador se negou a dizer quem teria falado sobre o médico.

“Mas aí alguém te fala alguma coisa sobre mim e você acredita?”, questionou Fred Nicácio.

“Olha o que você está fazendo, Sapato. Fofoquinha, historinha. De larga e traz”, completou Fred Nicácio. “Você não mudou sua atitude”, rebateu o lutador, que também chamou o médico de “babaca”.

Ainda durante a discussão entre Fred Nicácio e Cara de Sapato, que aconteceu no meio da festa, o médico questionou Bruna Griphao, que observava a treta. No entanto, a primeira discussão foi encerrada pela turma do “deixa disso”, e Key Alves e Domitila levaram Nicácio para a sala da casa. Mas a atriz não gostou da atitude do brother e foi tirar satisfação dentro do cômodo.

“Para de história, Bruna, você adora se meter em intriga dos outros”, afirmou o médico. “Quer gritar mais? Sobe aqui no palco, amor”, continuou Fred Nicácio, apontando para a mesa de centro da sala.

“Você quer gritar? Eu sei gritar mais alto. Você quer dar show? Eu sei dar mais show. Você é um babaca”, respondeu Bruna Griphao.

Depois do fim da discussão e dos ânimos se acalmarem, Fred Nicácio criticou o comportamento da atriz com um comentário inusitado: “Ela quer se meter em intriga, intriguenta. Pinscher raivoso, o máximo que faz é morder calcanhar”.

Pouco antes de toda a treta começar, Fred Nicácio já havia comentado sobre Bruna Griphao e Cara de Sapato com Domitila Barros. Sobre a atriz, o médico disse que ela “vazia, oca e sem conteúdo”. Além disso, também chamou o lutador de “enjoado” e “muito chato”.