Assista: Gabriel Santana faz corte de cabelo inusitado após voltar do Paredão; veja como ficou

O ator Gabriel Santana escapou do paredão na terça-feira (7/2) e cumpriu a promessa de raspar o cabelo. O brother havia feito o juramento logo nas primeiras semanas de “BBB 23”.

Momentos após a eliminação de Tina Calamba, o ator se direcionou ao banheiro com Cezar Black e Cristian VanelLi para pagar a promessa. Os brothers usaram uma tesoura para realizar o corte.

“Paredão é que nem vestibular: Passou, tem que raspar”, disparou Black, citando os trotes de faculdade.

Empolgado com o resultado do Paredão, Gabriel decidiu inovar no corte e lançou o estilo “calvão de cria”, que consiste em raspar a parte central do cabelo. “Eu vou perder todos os patrocínios que eu poderia ter”, brincou.

“Tá vendo, [Youtuber Diogo] Defante? Você já usou o cabelo assim”, lembrou Gabriel sobre a inspiração do novo visual.

Enquanto cumpria a promessa capilar, Gabriel Santana disse que imagina que os seguidores comparando seu corte com a cena de “Laços de Família”, em que a atriz Carolina Dieckmann raspa seus cabelos ao som de “Love by Grace”. No entanto, o meme “global” não aconteceu.

Com o corte semi-careca já encaminhado e cheio de falhas, os brothers brincaram com o profissionalismo de Cezar como cabeleireiro.

“Barbearia do Black: Aqui você entra bonito e sai horroroso”, disparou o baiano. “Barbearia do Black: onde beleza não tem vez”, acrescentou o ator.

Dentro da casa, Gabriel foi comparado com “Mahatma Gandhi” e “Professor Raimundo”. Já nas redes sociais, o público também tirou onda com o novo penteado do ator. “O Gabriel se inspirou na Frutífera de ‘Girls In The House’, certeza”, brincou uma internauta.

Gabriel Santana não ficou satisfeito com as brincadeiras e quer mais: O ator determinou que se vencer a Prova do Líder, ele irá raspar as sobrancelhas.

🚨URGENTE: O Mosca Gabriel Santana cumpriu a promessa dele, meteu um calvão de cria com Cézar Black e Cristian.

