Assista: Guimê e Alface afirmam que não vão abrir mão da liderança: ‘Vai dar uma treta’

Depois de vencerem a Prova do Líder na manhã desta sexta-feira (10), MC Guimê e Ricardo Alface comemoraram assim que retornaram para a casa do BBB23. Mas o clima de festa logo ficou tenso porque nenhum deles quer abrir mão da liderança que será definida entre um deles.

Em conversa com Sarah Aline sobre a disputa, Alface explicou que o próximo Líder ainda não foi decidido. A sister, então, avisou que o brother precisa conquistar a liderança, caso contrário MC Guimê pode indicar Cezar ao Paredão.

“Se o Black for nesse Paredão, pelo Líder, eu vou pela casa, naturalmente. Se o Black não for para o Paredão pelo Líder, tem a chance deles irem no Black”, ela analisou.

Ricardo, conversou com Aline Wirley na cozinha do VIP, após descansar da prova, e falou sobre a liderança. “Parece que tudo vai se repetir, sabe? Só que não vou deixar isso se repetir não. Se for eu e Guimê Líderes, assim de voto, vai dar uma treta. Já pensei numa possibilidade, que é até muito boa, mas depende de dois fatores. Depois eu queria conversar com você, de coração mesmo”, contou.

Alface: " parece que tudo vai se repetir ( sobre black no paredão) só que eu não vou deixar se repetir não, se depender de mim." Se o líder for duplo facinho avisa que vai da uma treta do caralhooo #BBB23 pic.twitter.com/xJsx4qfoEb — kah (@kabiscoiteira) March 10, 2023

Em conversa com Bruna Griphao na área externa da casa, o marido de Lexa relembrou um diálogo que teve com Alface. “Eu falei pra ele que quero muito ser líder. Não vou arredar o pé. Tenho minhas estratégias, quero movimentar o jogo. Senão, vão ficar os dois brigando para ser líder”, disse o músico.

Questionado pela atriz, ele afirmou que deseja colocar Cezar Black no paredão. “Minha primeira opção é ele [Black]. A Marvvila, a própria Sarah, mas Sarah eu não vou mandar agora, não pelo líder, ainda mais porque fui com o Facinho. Minha opção mesmo é o Black”, esclareceu.