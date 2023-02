Assista: Gustavo atende Big Fone, vai direto para Paredão e indica Bruno para ir com ele para berlinda no BBB23

Redação AM POST*

O Big Fone tocou na manhã desta quinta-feira, 9/2, no BBB23 e quem atendeu foi Gustavo. O participante está automaticamente no Paredão e indicou Bruno para ir com ele à berlinda.

“Atenção, preste muita atenção. Você está no Paredão e deve indicar imediatamente alguém para ir ao Paredão com você. Você pode indicar qualquer um na casa. Faça isso imediatamente e comunique agora a sua decisão a todos”, disse a voz.

Sem poder pensar muito, o brother escolheu Bruno Gaga para acompanhá-lo na disputa pela permanência na casa mais vigiada do Brasil. “Gente, eu tô no Paredão e eu tenho que levar alguém comigo. Como eu já havia pensado se eu ganhasse o Líder novamente eu levaria o [Bruno] Gaga, então vou levar o Gaga no Paredão comigo. Não vou ser incoerente”, afirmou Gustavo.

Momento em que o Gustavo atende o big fone e puxa o Bruno Gaga para o paredão, vamos torcer pra ele ganhar o lider hoje pic.twitter.com/UKfYTF7aXX — Guskey Infos 🔗 (@GuskeyInfos) February 9, 2023

Logo após o resultado, ele ficou arrependido de ter chegado primeiro no telefone: “Por que eu fui atender essa porr*?”, reclamou o cowboy.

O grupo de aliados do brother se reuniu no jardim para consolá-lo.

Domitila: “Foi uma coisa boa, ontem você teve sua festa”

Key: “Me desculpa, mas não tem nenhuma coisa boa sobre ir para o Paredão”

Sapato: “Muita gente gosta de você? Você tá sendo um cara verdadeiro aqui dentro, que a galera gosta”

Depois, Key abraçou o brother e disparou: “Você está, eu estou junto. A gente está junto em tudo”.

Poucos minutos antes de atender o Big Fone, Gustavo havia dito que indicaria Gaga caso ganhasse o Líder mais uma vez. “Eu fui coerente com quem eu votaria”, justificou o cowboy.

O brother chegou a dar um grito de descontentamento com o resultado do Big Fone.