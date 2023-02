Assista: Gustavo é eliminado do BBB23 com grande rejeição e web vibra

Redação AM POST*

Gustavo foi o sexto eliminado do BBB 23 (Globo) em um Paredão Relâmpago contra Fred NIcácio e Domitila Barros. Ele teve 71,78% dos votos, enquanto o médico teve 24,37% e a influenciadora apenas 3,85%.

Após conversar com os brothers e os emparedados da Semana Turbo, Tadeu Schmidt deu o resultado do Paredão e disse: “Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 15. Jamais um casal se conectou tão cedo como Gustavo e Key. Quando nem se conheciam, estavam conectados por luvas. Quando acabaram as duplas, já eram um casal. E com uma sintonia… O que esses dois dão risadas juntas. E, se tivessem entrado separados, como seria hoje?”

“Domitila e Fred também formam um par. Acabaram encontrando um no outro a parceria que queriam. Duas vidas que começaram com tantas dificuldades. Além disso, trabalham na mesma frequência. Sintonizados no sentido popularidade aí dentro. Ninguém foi parar tantas vezes no Paredão como Domitila. O segundo do ranking é Fred Nicácio. E os votos? Recordista de votos…”

“O contraste é bem razoável. Votos no Gustavo: 1, anteontem. Alguns cowboys já foram longe no BBB. O Gustavo passou grande parte do programa no Quarto do Líder, mas será que essa sensação de poder te fez bem ou te fez mal?”.

Com 71,78% dos votos, Gustavo é o 6º eliminado do #BBB23. Fred Nicácio recebeu 24,37% dos votos e Domitila Barros obteve 3,85% #RedeBBB #EliminacaoBBB pic.twitter.com/x9s83GGeo7 — Big Brother Brasil (@bbb) February 26, 2023

Ao se despedir dos brothers, Gustavo estava muito emocionado e chorou bastante ao dizer adeus para Key, sua companheira desde o início do game.

“Eu vou torcer por você, viu? Você é forte!”, disse ele para a amada.

Veja a reação dos internautas:

GUIME AVISA QUE NÃO VAI TER TORTURA PSICÓLOGA HOJE POIS O GUSTAVO COWBOY VAZOUUUUU !!!!!#BBB23 #EliminacaoBBB #BBBB23 big fone #ForaGustavoCowboypic.twitter.com/s89K4A6Rxl — Tai (@xvlariz) February 26, 2023

Hoje o modo stone não vai girar E não adianta se queixaaaaaarrrrrr#ForaGustavoCowboy pic.twitter.com/PiWLyNqO6x — Rena (@Reeenatchea) February 26, 2023