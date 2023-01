Assista: Internautas se revoltam com comentário gordofóbico de Gabriel sobre Bruno Gaga no BBB 23

O modelo Gabriel “Flop” não se cansa de ser inconveniente com os confinados do “BBB 23”. Nesta terça-feira (31/1), o vidraceiro voltou a mirar Bruno Gaga. Depois de frases consideradas racistas, ele fez um comentário tido como gordofóbico.

Numa conversa na piscina sobre os “gatos sorrateiros” da casa, Gabriel analisou o corpo do atendente de farmácia. “E o Bruno, que parece o Garfield, de tão gordo?”, disse o modelo, que recebeu apoio e risos de Bruna Griphao. “Motivo de voto”, ironizou a sister.

“Não tô gordo assim não, viu nego?”, rebateu o fã de Lady Gaga. “E tu tá como? Está se achando o sarado, né!”. Gabriel, então, respondeu que é “um ouriço”, por estar fininho perto de alguns participantes.

Em mais uma fala preconceituosa Gabriel dispara: "e o Bruno que parece o Garfield de tão gordo?"

A nova “brincadeira” aconteceu um dia depois de Gabriel fez um comentário racista sobre o cabelo de Bruno numa conversa na academia.

Na ocasião, o vidraceiro passou a mão no cabelo do atendente de farmácia e disse para Larissa Santos: “Caralh*… Passa a mão no cabelo do Bruno, ó. Duro”.

O alagoano, por sua vez, ficou envergonhado e explicou que o cabelo estava duro por conta do gel. “Parece o carpete da grama ali”, continuou Fop, incomodando Larissa que preferiu sair de cena.

Não contente, Gabriel Fop dobrou a piada e retomou o assunto capilar nesta terça (31/1), voltando a compará-lo a grama.

gabriel fop falando pela segunda vez que o cabelo do bruno gaga parece grama sintética#BBB23 pic.twitter.com/OzNpdIC70I — 📁 (@charIiecarter) January 31, 2023

A equipe de Bruno classificou as cenas como racistas e gordofóbicas. “Amizade não deveria ser sinônimo de carinho, afeto e suporte?”, questionou.

“É o segundo dia consecutivo que Bruno recebe comentários racistas e gordofóbicos vindos diretamente de Gabriel. […] É inadmissível aceitar as situações de gordofobia e racismo que estamos presenciando em rede nacional como uma piada”, protestou a equipe.

O público do reality também se revoltou nas redes sociais. “Em mais uma fala preconceituosa Gabriel dispara: ‘E o Bruno que parece o Garfield de tão gordo?’. Ele cava cada vez mais fundo a própria cova”, reagiu um internauta. “Gabriel é aquele tipo de amigo que faz bullying disfarçado para falar que é zoeira, além de ele comparar de novo o cabelo do Bruno à grama dura, ele o comparou com um personagem de desenho e ainda falou ‘de tão gordo’. Não tenham amigos desse tipo”, escreveu outra. “Que garoto insuportável”, xingou mais um.

Gabriel está no segundo paredão da temporada, junto com Domitila Barros e Cezar Black. O eliminado será anunciado na noite desta terça (31/1), durante a edição ao vivo do programa na Globo.

É inadmissível aceitar as situações de gordofobia e racismo que estamos presenciando em rede nacional como uma piada. #TeamBruno #BBB23 — Bruno Gaga ⭐️ (@brunornogueira) January 31, 2023