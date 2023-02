Assista: Key Alves revela no BBB23 que Neymar quis ficar com ela e a irmã gêmea

Key Alves conversava com Marvvila sobre o jogador Neymar. A jogadora de vôlei contou que já foi convidada para festas na casa do camisa 10 do Paris Saint Germain, mas nunca chegou a participar dos eventos privativos do jogador de futebol.

Neymar conversava com Keyt Alves, irmã da sister e, segundo a jogadora de vôlei, o craque da Seleção Brasileira “vacilou”, pois ele conversava com sua gêmea antes dela começar a namorar e após ela assumir um relacionamento, o atleta parou de falar com a jovem e começou mandar mensagem para Key como se as duas não comentassem sobre ele.

Na continuação da conversa com Marvvila, Key admitiu que preferiu dar corda para Neymar e que a irmã foi questionar o jogador sobre ele estar dando em cima da jogadora de vôlei. Ela afirma que o astro disse que de repente poderia “pegar” as duas.

Key Alves declarou que ela e sua irmã conversam sobre tudo e não tem segredos e que não tinha motivos para não falar sobre Neymar. A sister ainda brincou dizendo que se o jogador tivesse mandado mensagem só pra ela, neste momento estaria em Paris passeando. Na conversa, a companheira do agroboy Gustavo disse que é amiga de todos os amigos do atleta e só não se conheceram por conta da agenda apertadas de jogos do craque.

O assunto tomou grande proporção nas redes sociais e Keyt se pronunciou. Em um storie no Instagram, a irmã de Key disse que Key terá que lhe pagar uma terapia após o confinamento.

Key Alves tem histórico com jogador de futebol Em conversa no BBB, a sister afirmou que estava vivendo um romance com o lateral esquerdo do Palmeiras, o uruguaio Piquerez, mas tudo acabou após a jogadora dizer que ficaria com Raphael Veiga, companheiro de clube do gringo.