Assista: Key Alves se desespera e chora após dizer que viu Michael Jackson no espelho do BBB23

Redação AM POST*

Key Alves assustou os seus colegas do BBB23 ao afirmar que viu o cantor Michael Jackson, que morreu em 2009, em um dos espelhos do Quarto Fundo do Mar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A sister disse que estava ouvindo barulhos no banheiro e levantou para ver do que se tratava. Enquanto estava na porta do reservado, ela olhou para o espelho, saiu correndo e foi para baixo do edredom.

Em seguida, chorando, a atleta foi consolada pelos amigos e explicou a situação.

Key: “Estava ouvindo um barulho e fui ali ver [no banheiro]. Quando olhei no espelho era o Michael Jackson. Aí eu saí correndo”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fred Nicácio, Sarah Aline, Marvvila, Gustavo, Gabriel Santana, Domitila, Cristian e Cezar, que estavam no quarto, começaram a rir.

Nicácio: “Não ri gente, ela tem medo de verdade. É sério”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marvvila: “Mas onde você viu ele [Michael Jackson]?”

Key: “Ali no canto!”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sarah: “Calma, amiga! Não tem nada”

Nicácio: “Ele não tá aqui. Tá todo mundo aqui, menos ele”

a key chorando pq viu o espírito do Michael Jackson no espelho 🗣️#BBB23 pic.twitter.com/S6JGIBIyZM — vittor #BBB23 (@vittor) February 1, 2023

O Cézar Black saindo do banheiro depois da Key ter visto o Michael Jackson no espelho KKKKKKKKKKKKKK #BBB23 🎥: Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/T30qc2W364 — Dantas (@Dantinhas) February 1, 2023

Key: "Ontem de madrugada eu tive muito medo. Me assustei, achei que tinha visto o Michael Jackson no espelho e sai correndo…" #BBB23 pic.twitter.com/8dEbna01ta — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 1, 2023

Após o VT sobre o medo inusitado da atleta durante o programa ao vivo, a irmã dela, Keyt, comentou, aos risos, em sua rede social a relação de Key com Michael Jackson.

“Desde mais nova ela tem medo do Michael Jackson. Não sei qual o problema dessa garota”, falou a jogadora.