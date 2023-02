Assista: Key Alves tem crise de choro antes do paredão e diz que não vai aceitar eliminação de Gustavo do BBB23

Redação AM POST*

O paredão do Big Brother Brasil 23 neste sábado(25) tem agitado a casa mais vigiada do Brasil! Key Alves, namorada de Gustavo dentro do jogo teve uma crise de choro, temendo a eliminação do cowboy na berlinda surpresa.

“Eu estou com coração apertado”, disse Key Alves, chorando em conversa com Fred Nicário. O médico disputa a permanência com Domitila e Gustavo.

“Eu sei meu amor, mas olha só pra mim. Você vai ter uma grande experiência. Vive isso, acolhe essa emoção, chora sim. Acolhe isso. Só não esquece que nada termina aqui, aqui é o começo de tudo”, disse o brother.

E continuou: “Agora amiga, o seu coração é tão lindo. Por isso que eu acho importante o povo ver você chorando. Seu coração não é de pedra, seu coração é linda e você sofre”, consolou Fred.

BORA GENTE SE O GUSTAVO SAIR A KEY VAI CRTZ APERTAR O BOTÃO ELIMINE 1 E MANDE EMBORA 2 BORAAAAAA VOTAAAAAAR pic.twitter.com/IhbgJaoN6j — morg. (@dallazalez) February 25, 2023

➡️ Key Alves tem crise de choro antes da eliminação do BBB23 A berlinda desta semana é disputada por três aliados de Key Alves: Fred Nicácio, Domitila e seu affair, Gustavo Cowboy. Leia: https://t.co/x4ySRELSJr pic.twitter.com/06Sq9lo70L — Metrópoles (@Metropoles) February 25, 2023

Em outro momento, em papo com Cezar Black e Gustavo ela disse que não vai aceitar a eliminação do seu amado. “Se falar que sai o Gustavo hoje eu vou ter um treco vocês vão ver. Não vou deixar você sair, vai ver eu te puxando ali”, disse.

“Se ele sair vai ser falso”, declarou Black.