Assista: Key e Gustavo fazem oração após movimentarem edredom no BBB23

Redação AM POST*

Após trocarem amassos no edredom no Quarto do Líder, Gustavo e Key Alves começaram uma oração. O casal agradeceu pela Prova do Líder e por tudo que eles têm vivido no BBB 23 (Globo).

Gustavo: “Obrigado por hoje, o senhor ter dado a oportunidade de ganhar a prova, fiquei muito feliz. Que o Senhor continue nos abençoando, sempre faça Sua vontade, além das nossas.”

Key entrou na reza ao lado do fazendeiro. Assim, como ele, agradeceu pela sorte do grupo ter mudado e terem conquistado a liderança.

Os dois movimentaram o edredom com direito a tapa na bunda, safadeza sussurrada e muito rala e rola. Depois que o cowboy venceu a liderança, a jogadora de vôlei cumpriu a promessa acalorada ao parceiro com uma noite de vuco vuco no quarto do líder.

Só que depois do bem bom, um terceiro elemento passou a rondar o casal. Eu tô falando da culpa. E como equilíbrio é tudo, após uma noite de sexo, o líder da semana decidiu fazer uma oração em voz alta para agradecer a Deus pelas oportunidades que estavam acontecendo dentro da casa e pediu proteção para sua família. Na sequência, Key acompanhou o parceiro e rezou o Pai Nosso de mãos dadas com Gustavo.