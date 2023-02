Assista: Larissa fica revoltado após receber emoji de cobra no queridômetro e bate boca com Cristian no BBB23

Redação AM POST*

Larissa e Cristian protagonizaram uma gritaria nesta segunda-feira (6) no BBB 23. Tudo começou após a sister ver que recebeu dois emojis de “cobra” no Queridômetro.

Na cozinha, Larissa perguntou para Cristian: “Foi tu que me deu cobra?”

“Ah, bom saber. Aí que a gente pega o gato no pulo. Quero que tu me conte depois o porquê do ‘cobra'”, disse.

A personal trainer então contou para outros brothers sobre a conversa com Cristian, até confrontar o rapaz novamente. Dessa vez, eles subiram a voz:

“Muito trouxa mesmo, tava falando bem de você ontem”, reclamou ela;

Ela questionou novamente a “cobra”, e ele respondeu: “Tu e o Fred são meus alvos, você quer que eu faça o quê?”

Larissa respondeu que “tudo bem’ dar alvo, mas que “cobra” significa falsidade.

Larissa: “Ou então me explica no Jogo da Discórdia hoje”.

Cristian: “Então tá bom, serve pra isso mesmo”.

A LARISSA BRIGANDO COM O CRIS E A BRUNA CHAMANDO ELA P FUMAR KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/p6uj49Z3Dc — nic 🏜️ (@astrwxy) February 6, 2023

o único problema do cris com a larissa e com fred é que o cris queria pegar a larissa e ela ficou com o fred ao invés de ficar com o branco alto de olhos azuis que,

segundo ele, td mundo para pra olhar #bbb23 pic.twitter.com/z0JFmDb1tb — la • (@thatswhatlasaid) February 6, 2023

Após a discussão, Larissa desabafou com Bruna Griphao na área externa.

No desabafo com Bruna, Larissa disse que Cristian é articuloso e que gosta de mexer com o psicológico dos participantes;

Depois, ela agradeceu pela discussão, pois queria um motivo para falar no Jogo da Discórdia de hoje;

“Mas tá bom, era isso que eu queria mesmo. Não dá mais pra ‘pipocar’ no Jogo da Discórdia, o povo odeia isso”.