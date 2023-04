Assista: Pesquisa revela os motivos de fracasso do BBB 23

Redação AM POST

Após quase quatro meses no ar, o BBB23 chegou ao dia de sua final nesta terça-feira, 25, o público decidirá se o prêmio será entregue a Aline Wirley, Amanda ou Bruna Griphao. No entanto, poucas foram as edições do reality que contaram com tão pouco engajamento e entusiasmo do público. A coluna LeoDias, junto com o jornalista Aaron Tura resolveram reunir os possíveis motivos que fizeram do BBB23 um completo fracasso.

Erros da produção

Um dos fatores que mais chamaram a atenção do público na edição deste ano foi o amadorismo da produção do reality. Em mais de uma oportunidade, erros grotescos como áudios vazados para dentro da casa, imagens de membros da produção montando cenários ou testando o confessionário e imagens da casa de repescagem para o quarto do líder afetaram diretamente a relação do público com o programa e a dinâmica do próprio reality.

É evidente que, em um programa feito para ser transmitido 24 horas por dia, é normal esperar um ou outro erro. No entanto, em outras edições pouco se viu tantos erros como os cometidos na edição do BBB23.

Edição sem graça e provas ruins

Dois dos aspectos que também podem ser responsabilizados pela produção do BBB23 são a edição do programa que entra ao vivo na grade da TV Globo todas as noites e a dinâmica das provas. Na edição, o BBB23 pouco transmitiu o que se via no ao vivo e também se infectou pelo o que era debatido nas redes sociais. Com isso, a edição ficou solta, pouco condizente com o que ocorria no programa e que não estabelecia a criação de narrativas satisfatórias para o público.

Quanto às provas, mais uma vez tivemos uma edição em que poucos brothers se revezaram na conquista das provas do líder. Bruna Griphao ganhou o título em quatro oportunidades, Sarah Aline ganhou três vezes e Ricardo e Gustavo conquistaram a liderança em duas ocasiões. Além disso, a prova do quarto branco foi uma oportunidade de ouro desperdiçada, uma vez que foi transformada em uma simples prova de resistência em um carro.

Repescagem feita às pressas e imprevistos

Um dos momentos mais polêmicos do reality foi a repescagem feita com membros eliminados no meio do programa. É claro que não podemos culpar a produção do programa pelos imprevistos que tornaram necessária a criação de uma dinâmica para estender a duração do programa, uma vez que tivemos as expulsões de Sapato e Guimê por importunação sexual e a desistência de Bruno Gaga.

No entanto, feita às pressas, a repescagem teve um impacto muito duro no programa ao recolocar dois participantes que já haviam deixado o reality há algumas semanas. Fred Nicácio, por exemplo, foi privilegiado, uma vez que é possível afirmar que o brother foi eliminado ao menos duas vezes antes de participar da repescagem (uma vez na primeira semana, durante a dinâmica de duplas, e a segunda vez em sua primeira eliminação do Paredão). A dinâmica mal feita expôs o desespero e a pressa da TV Globo para encontrar meios para tapar os buracos do reality.

Elenco com medo de cancelamentos

Após a “queda” de Karol Conká no BBB21, o medo do cancelamento talvez seja um dos problemas crônicos que o BBB terá de levar para todo sempre. Por incrível que pareça, um dos menores problemas do BBB23 foi seu elenco. Composto de pessoas com personalidade, com histórias de vida interessante e com histórico de tretas, que sempre conquistam a audiência, a composição do elenco do programa agradou àqueles que aguardavam o início do reality.

No entanto, voltamos a ter o velho problema do cancelamento. E esse problema se intensificou logo após o caso envolvendo Gabriel Fop. Foram poucos os participantes do BBB23 que, de fato, “deram a cara a tapa”. Sempre cuidadosos para não serem mal interpretados, por muitas vezes os participantes se esquivaram de conflitos. Às vezes em que não se esquivaram, sabiam fazer apenas uma coisa: gritar. Mais uma vez o reality se encerra, com a sensação de que o elenco não deu tudo o que poderia dar.

