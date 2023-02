Assista: Produção do BBB23 tira toda a comida do quarto do líder após Cezar Black ser escolhido para o Castigo do Monstro

Redação AM POST*

O líder Cezar Black não terá todos os privilégios do quarto do líder na casa do BBB 23, da TV Globo. Depois de conquistar a liderança em prova de resistência ele acabou perdendo todos os privilégios do VIP neste sábado, 18. Isso porque o enfermeiro foi colocado no Castigo do Monstro pelo Anjo Ricardo, o Alface. Assim, a produção removeu todas as comidas do quarto do líder.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É a segunda semana seguida de Black na dinâmica do monstro, e a primeira vez do BBB 23 em que o Líder da semana vai parar no castigo.

Com a atitude de Ricardo, Cezar perdeu os privilégios do Vip e foi para a Xepa. Mesmo estando no Castigo do Monstro e na Xepa, Cezar ainda pode usar o quarto do líder, mas sem os privilégios.

alface teve muito culhao de colocar o black no monstro, que sabor #BBB23 pic.twitter.com/AfQFBUG5jM CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — maycon (@mayscratch) February 18, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Vt tá pronto, câmera mostra que o Líder Black só tem Agua e Copos no Quarto do Líder dessa semana. #BBB23 pic.twitter.com/S4UlNaQoSm — Francisco Ribeiro (@Fcoperfeicao) February 18, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ai Black por favor o cara é teu “inimigo” no jogo e você queria oque?

Alface não foi errado muito pelo contrário teve palavra e culhao pra mostra que é homem de encarar os b.o, agora ele tá aí se lamentando. Ricardo | #Provadoanjo | Guime | Sara | Key pic.twitter.com/7gJHMGQVCR — Batista 🫰🏽 (@batistateu) February 18, 2023

Antes de ser colocado no Castigo do Monstro, Cezar Black revelou que pretende indicar Ricardo, o Alface, para o paredão com o seu poder do líder. Ele justificou a sua decisão em uma conversa com os aliados na madrugada deste sábado, 18.

“Gente, só para vocês ficarem cientes. Acho que todo mundo já sabe. Eu não voto no Cris. Pelo líder, eu não voto nele. Mesmo sabendo que a gente jogava em grupo, ele nos traiu, eu não consigo votar nele. Hoje o meu embate pessoal é com o Alface, sabe?”, disse ele, e completou: “É completamente incoerente eu votar no Cris e não votar no Alface. Meu embate pessoal é com o Alface. Ele me falou muita coisa que me magoou, sabe?”, disse.