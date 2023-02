Assista: Ricardo e Sarah trocam carícias debaixo do edredom e internautas apontam masturbação no BBB23

Redação AM POST*

A Festa do Líder Cara de Sapato ainda não teve a formação de nenhum novo casal, mas trouxe um momento de intimidade entre Sarah e Ricardo no BBB 23. Os dois movimentaram o edredom no Quarto Deserto.

Dançando juntinhos, os dois trocaram sussurros um no ouvido do outro. Não foi possível escutar o teor da conversa.

Apesar de não ter ficado com Alface ainda no programa — apenas flertando muito — a sister decidiu ir dormir com ele no Quarto Deserto. Eles ficaram abraçados e trocaram muitas carícias embaixo do edredom.

Os brothers brincaram com o novo casal, e Bruno incentivou a ficada entre eles: “Hoje tem, hein?”, disse.

Rolou After com o DJ Ricardo Alface e Sarah Aline 🗣 #BBB23pic.twitter.com/lRZIj8T1Fw — GABS🚀 Acorda, Berenice! (@gabsquerido) February 2, 2023