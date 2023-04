Assista: Sarah pede para Alface não livrá-la do Paredão e diz que pensa em sair do BBB23: ‘Não consigo suportar mais’

Redação AM POST*

Durante a festa do BBB 23, Sarah Aline resolve desabafar com Ricardo e revela não estar aguentando mais toda a pressão do jogo e que pensa em desistir do programa. A sister disse para o namorado, que é líder, não livrá-la do paredão.

“Eu estava pensando em algumas coisas de jogo e de movimentações. Eu sei que, se eu pedisse pra, por exemplo… Se eu precisasse, se eu quisesse que votasse em mim, você não ia fazer isso. Mas eu queria… Se as meninas forem votar em mim, que você não me tirasse. Por diversos motivos, de verdade”, pede Sarah Aline.

Em seguida, a psicóloga diz que é feliz no BBB 23, mas justifica o pedido: “A única coisa que talvez me prenda aqui é o que eu posso fazer pelos meus pais, só que eu não sei se eu estou num lugar que eu não consigo suportar mais. Eu só não consigo 100% desistir porque eu sei, também, que isso vai custar coisas pra eles. Eu sinto que eu queria muito, assim, ir para o Paredão, mesmo. Eu sei que você não me colocaria, mas talvez elas, sim. Então, se isso for acontecer, que você não me tire. De verdade, por favor. Eu sei o que eu estou pedindo”.

Ricardo, então, tenta consolar a psicóloga: “Desde o início do jogo foi sempre eu e você. Você estava no seu quarto e eu no meu quarto, e a gente era um pelo outro. Agora falta pouco. Você aguenta, eu juro pra você. É só um dia ruim que você está tendo, uma semana ruim”.

A sister revela que esse sentimento já é antigo. “Sabe quando você está com um choro engasgado? Eu já estou assim quando nem existia a possibilidade de Gabriel e Marvvila saírem”, explica ela.

“Você acha que você não consegue ficar 17 dias?”, insiste o biomédico. Inicialmente, ela diz que não, e, em seguida, diz que não sabe se ficaria as próximas duas semanas por uma escolha do público. “Se eu sei que eu não vou ficar até a final, no sentido de que eu não vou ganhar isso, então não tem porque eu ficar ainda me machucando nesse lugar”, finaliza a sister.

