Assista: Tadeu chama atenção dos participantes do BBB23 após web apontar intolerância religiosa contra Fred Nicácio

Redação AM POST

O apresentador Tadeu Schmidt comentou hoje com os participantes do BBB 23 (Globo) sobre diversidade religiosa. Internautas apontam intolerância religiosa em uma conversa entre Key Alves, Gustavo e Cristian que viralizou nas redes sociais. No papo ele afirmaram que estão com medo de Fred Nicácio após verem o médico, que segue o candomblé e já fez saudações a orixás na casa, em momento íntimo de fé.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Fé tem tudo a ver com Carnaval e tem muito a ver com muitos de vocês. Sapato tem uma tatuagem enorme escrito Jesus. A gente vê o Fred Nicácio com sua guia, rezando sempre. Gustavo rezando de joelhos, todas as noites”, falou o apresentador, após citar que os brothers veriam o desfile da Vila Isabel.

Ele perguntou a Gustavo o que ele pedia em suas orações e depois a Fred. “Geralmente peço muita sabedoria, porque às vezes é tão difícil manter o prumo, manter uma linha de raciocínio lógico e sabedoria sempre”, disse Fred.

Tadeu pediu que Nicácio, então, falasse sobre sua religião:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu frequento o culto tradicional iorubá, que é um culto nigeriano. É um culto à natureza como sua principal divindade. Oxum as águas doces, Iemanjá os mares. A maior manifestação da vida é a própria natureza”, declarou o médico.

“Vocês já repararam na diversidade da casa? Cada um com sua crença e respeito tem que estar acima de tudo. Todas as religiões têm o nosso respeito. Todas. Nenhuma religião é melhor ou pior que as outras. Não tem religião do bem e do mal. Todas têm os mesmos respeitos, todas têm a nossa admiração. Então é assim no Brasil e é assim no BBB”, disse Tadeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O apresentador finalizou a conversa desejando muito axé para os brothers.