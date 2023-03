Assista: Tina e Key Alves quase caem na porrada durante briga na Casa do Reencontro do BBB23

Redação AM POST*

O clima esquentou durante a tarde desta quarta-feira (22/3) na Casa do Reencontro do BBB23. Tina e Key Alves se desentenderam e passaram a gritar uma com a outra. A discussão teria se iniciado após a jogadora de vôlei chamar a angolana de “garota”. Em meio à discussão, a terceira eliminada do reality subiu na mesa de sinuca.

A discussão começou após um papo de Fred Nicácio e Key Alves. Tina, neste momento, estava dormindo na cama ao lado do médico. Entretanto, a angolana acordou com a conversa. Os vídeos mostram o momento em que a jogadora fala para a modelo continuar dormindo.

Foi, nesse momento, que Tina levantou e foi para cima da atleta, esbravejando na cara dela que fala com quem quiser, na hora que quiser e que não faz questão de falar com a rival. “Você falou mal de mim nas minhas costas e não na minha frente. Não tenho o que falar de você, meu amor”, detonou.

“Você não manda em mim. Eu estava dormindo e, já que a casa é de todo mundo, eu acordei e eu quero saber o que está acontecendo, meu amor”, detonou.

Key Alves explicou que estava conversando com Fred Nicácio e também disse que não tinha nada a conversar com a modelo. “Me poupe, garota”. Com a alcunha, Tina se enfureceu e partiu para cima da atleta. “Garota é o cara***, meu nome é Tina”.

Com a affair na confusão, Gustavo começou a chamar a modelo de “garotinha” e a deixou mais irritado. Em um determinado momento da briga, Tina subiu na mesa de sinuca e esbravejou: “Garota? Garota? Você me conhece? Você me conhece? Meu nome é Tina”. Confira o vídeo.

