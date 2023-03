Assista: Vaza imagens da Casa do Reencontro para participantes do BBB 23 e estraga dinâmica

Redação AM POST*

No BBB 23, os brothers foram surpreendidos com imagens da Casa do Reencontro nesta quarta-feira (22). Bruna Griphao e Amanda foram as primeiras a ver cenas dos eliminados no cômodo onde estão reunidos enquanto esperam a decisão do público sobre qual será a dupla que voltará ao jogo. Eufóricas, elas correram para contar a novidade para demais os participantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Fredão, Lari, Fop [Gabriel], Tina e o Cristian, assim, em um canto. Eles sentados numa mesa comendo. Uma mesa que eu não reconheci, que parece ser fora da casa. Ou seja, eles estão em algum lugar”, diz Bruna.

“Será que vai vir algum participante, mano, de volta?”, pergunta Ricardo, surpreso.

Após muita especulação, a imagem volta a aparecer para eles, desta vez na sala. Gabriel Santana vê as cenas e começa a gritar: “Olha, olha, olha! Tá todo mundo!”. Os brothers se reúnem e assistem às imagens dos participantes eliminados na Casa do Reencontro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

🚨AGORA: Boninho largou mão e revolveu mostrar a casa do reencontro para eles. #BBB23 pic.twitter.com/cr6OnECgW1 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — CHOQUEI (@choquei) March 22, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas redes sociais muitos internautas criticaram o vazamento das imagens e apontam que a atitude estragou a dinâmica que será revelada nesta quinta-feira (23).

O Boninho assim quando descobrir que o estagiário vazou a câmera do outro quarto pra Bruna e Amanda #BBB23 pic.twitter.com/aCv8AGGjJj — A cutia do BBB (@CutiaDorminhoca) March 22, 2023

bruna: "acho que eles erraram lá em cima e colocaram aqui pra abafar" HAHAHAAHHAHAHAHAHHA

boninho acha que engana quem? — ju 🪢 (@jucomentou) March 22, 2023

o boninho assim sobre a repescagem nesse momento

pic.twitter.com/5WR7YsEi7g — ju 🪢 (@jucomentou) March 22, 2023

🚨VEJA: E foi aqui que a Bruna estragou os planos do Boninho. #BBB23 pic.twitter.com/0DBtTcLBZm — CHOQUEI (@choquei) March 22, 2023