Assista: Vídeo de dinâmica do Big Brother gringo viraliza nas redes sociais pela crueldade

Redação AM POST*

Uma cena do Big Brother da Holanda cortou o coração dos internautas nesse domingo (26/2) pela crueldade. Ao participar de uma dinâmica do programa, uma sister foi surpreendida ao ver seu cão dentro da casa. A visita inesperada emocionou a moça, que caiu no choro por não poder tocar no seu bichinho de estimação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diferente da versão local do BBB, o programa internacional gosta de mexer com o emocional dos brothers de uma forma mais tensa. Na dinâmica, os participantes holandeses são obrigados a ficarem parados ao ouvirem o comando do Big Boss. Enquanto isso, alguém especial entra na casa.

Após ouvirem um comando da produção, os participantes do reality show precisam se manter parados como estátuas para conseguirem um bônus para todos do grupo. No caso do vídeo que viralizou eles conseguiriam água quente ilimitada.

O cachorro de uma das participantes entra pela porta, que leva um susto ao perceber de quem se trata. A participante coloca a mão no rosto e chora muito, mas não pode abraçar ou tocar no animal. O cachorro vai até a dona balançando o rabo, porém ela o ignora e o animal vai embora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A participante é consolada pelos outros participantes após o cachorro ir embora, e a produção dizer que eles podiam se mexer novamente.

O vídeo foi publicado no perfil do Instagram do programa, no último dia 14 de fevereiro, com a legenda: “Ela pode ver seu cachorro novamente, mas não pode abraçá-lo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Twitter, o vídeo foi criticado. “Achei bem cruel isso”, disse um. “Isso é muito perverso. Eu seria eliminada imediatamente. O bichinho abanando o rabo”, publicou outro.

eu aqui chorando em pleno domingo com o big brother da gringa, eu tô chorando só de imaginar a dor dela, isso é tortura emocional. 🥺 pic.twitter.com/72aURDVlpO CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Darle 🪐 advogada da Soraya Thronicke (@dethronickeira) February 26, 2023

Outros casos

Um participante da Dinamarca foi pego surpresa com a dinâmica “angustiante” do Big Brother. Alexander encontrou seu pai e cachorro dentro do reality, mas não pôde abraçá-los, assim como Jolien.

Já no Canadá, o brother Dillon foi surpreendido pela presença da mãe. O episódio foi ao ar em 2017.

when the dog ran straight to dillon and he broke down 😭💔 #BBCAN5 pic.twitter.com/h9Xzy46b0i — Big Brother Canada (@BigBrotherCA) May 11, 2017

Alexander encontrou seu pai e cachorro, mas não pôde abraçá-los.