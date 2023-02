Assista: Web aponta intolerância religiosa no BBB23 de Cristian, Key e Gustavo contra Fred Nicácio e equipe dele prevê processo

Redação AM POST*

Internautas apontam intolerância religiosa em uma conversa entre Key Alves, Gustavo e Cristian que viralizou nas redes sociais. No papo ele afirmaram que estão com medo de Fred Nicácio após verem o médico, que segue o candomblé e já fez saudações a orixás na casa, em momento íntimo de fé. Por isso, a equipe dele publicou o trecho do ocorrido, lamentou a situação e disse que medidas judiciais cabíveis serão tomadas.

Tudo começou quando Cristian disse ter visto o médico em frente a cama do casal da edição. Demonstrando preocupação, Key e Gustavo questionaram o que o médico estava fazendo. “Eu não sei. Eu estou cagad* de medo”, respondeu o emparedado da semana, que, assim como Gustavo, disse ter rezado após presenciar a cena.

Key, então, ameaçou desistir do programa: “Eu falei pra você, não estou louca. Mano, eu vou apertar o botão. Eu não fico aqui se essa po*** estiver acontecendo”.

No Twitter, a equipe do médico compartilhou a fala do trio e repudiou a atitude, garantindo processo contra os participantes. “Intolerância religiosa é crime! A equipe jurídica do Dr Fred Nicácio já está com posse das imagens e tomará as medidas jurídicas cabíveis. Vale lembrar que não é a primeira vez que a religião do Fred é pauta como algo negativo”, publicou.

Internautas também criticam o comportamento de Key, Gustavo e Cristian. Inclusive, pedem pela saída do empresário no paredão desta semana.

“Sempre que tem alguém de religião de matriz africana dentro do BBB, que fala abertamente e professa sua fé, rola intolerância religiosa, rola racismo religioso. Não falha”, reclamou uma internauta.

Outra foi mais além e pediu que a TV Globo se posicione e prepare uma punição. “Ei Globo, racismo religioso é crime hein. Espero que não sejam coniventes. E se estão com medo desses racistas ficarem mais explícitos nas falas, seria importante avisar eles que a lei mudou depois que entraram na casa”, afirmou.

Vamos falar de intolerância religiosa?

