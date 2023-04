BBB 23: Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila estão no 12º Paredão

Redação AM POST*

O décimo segundo Paredão do BBB 23 (Globo) está formado com Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila. Nesta semana, em uma dinâmica inédita, que mexeu com todos os confinados, até com aqueles que não foram votados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A berlinda está diferenciada até para o público. Nesta semana, ao invés de votar em quem deve ser eliminado, o voto é para quem deve continuar na disputa do prêmio milionário. O menos votado será eliminado na terça.

Veja como o 12º Paredão foi formado:

Pode Curinga

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sarah Aline arrematou Poder Curinga da semana. A sister até tentou descobrir do que se tratava o Poder Real, mas só descobriu na hora do programa que ele a deixou imune. Assim, ela não ficou disponível para ser indicada e nem votada.

Poder do Anjo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Juntas, Amanda e Larissa escolheram Bruna para receber o colar da imunidade:

Amanda: “Nessa altura do jogo, a gente sabe que, quando a gente protege uma pessoa, a gente se desprotege também. Mas não tem como a gente não proteger pessoas que estiveram com a gente desde o início do jogo.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Larissa: “A pessoa que a gente vai proteger vai ser a Bruna, é a minha parceira aqui desde o começo. É a nossa aliada e amiga também. Nosso bonde de quatro mulheres, as desérticas.”

Indicação da Líder

Aline Wirley indicou Domitila para o décimo segundo Paredão do BBB 23. Antes, a Líder da semana afirmou para aliadas que estava em dúvida se indicaria Marvvila ou Domitila para a berlinda.

Em sua justificativa, a sister afirmou que desde o início do jogo a Domitila era o seu alvo.

Votação da Casa

Sarah Aline votou em Amanda e Larissa;

Bruna Griphao votou em Marvvila e Cezar;

Marvvila votou em Amanda e Larissa;

Amanda votou em Marvvila e Cezar;

Domitila votou em Amanda e Larissa;

Ricardo votou em Cezar e Amanda;

Fred Nicácio votou em Amanda e Larissa;

Larissa votou em Marvvila e Cezar;

Cezar votou em Larissa e Ricardo.

Larissa e Amanda tiveram entre Cezar, Fred, Marvvila e Ricardo para distribuírem uma imunidade relâmpago. Larissa escolheu Ricardo e Amanda escolheu Fred Nicácio.

Prova Bate e Volta

Amanda, Cezar, Larissa e Marvvila disputaram a Prova Bate-Volta e apenas um deles escapou do Paredão.

A Prova foi de sorte e os brothers deveriam encontrar a logo premiada da marca patrocinadora em cada uma das três fases do jogo. Vencia quem conseguisse encontrar todas as logos.

Cezar Black venceu e escapou do Paredão. Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila estão no Paredão.

*Com informações do UOL